Suma y sigue para Pablo Motos: 'El Hormiguero' no perdona y José Mota no es suficiente para 'La Revuelta'

A Pablo Motos no parece que le vaya a frenar nadie. David Broncano ha vuelto a perder la oportunidad de revalidar el liderato de la franja del access prime time. Un doble invitado, con comedia y música de por medio, por parte del programa de TVE que no pudo evitar una nueva victoria del programa de 'Trancas y Barrancas', que vivió en el emocionante testimonio de su invitado uno de los momentos de la temporada.

Esta noche del miércoles los números han vuelto a dictar sentencia. El Hormiguero ha conseguido 2.115.000 espectadores de media, anotando un 15.7% de cuota de pantalla. Mientras, La Revuelta no ha podido superar la barrera de los dos millones, con 1.844.000 espectadores de media y el 13.8% de share.

Suma y sigue para el presentador del programa de Antena 3 también la franja de coincidencia. Igualando los números que antes se han mencionado, El Hormiguero gana también, a pesar de la ligera mejora de La Revuelta con 67.000 espectadores más de promedio.

Àngel Llàcer y el dúo Jose Mota-Tiago PZK

El director teatral y actor catalán Àngel Llàcer volvía a las cámaras de televisión, aunque no en su lugar preferido, como rostro reconocible en el jurado de Tu Cara Me Suena. "Sí, voy a volver", daba una de las tantas exclusivas sobre la próxima edición del programa de música y actuaciones en vivo. Llàcer nunca debería haberse ido, pero se vio empujado a apartar todo lo que le rodeaba -rodajes y platós- para afrontar con todas sus fuerzas una sigelosis, infección contraída en un viaje a Vietnam el año pasado y que derivó en una fascitis necrosante que casi termina con su vida. Un testimonio y recorrido por "el peor año de su vida" que enmudeció al programa y los allí presentes, que acabaron fundiéndose en un emotivo aplauso en forma de agradecimiento al invitado: "Me salvó el amor, no sabía que la gente me quería tanto"

La Revuelta gozó de la presencia de Jose Mota, el imitador por excelencia y encargado actual de sacar las sonrisas de las familias en la previa de Nochevieja en La 1. "Me veo a mí mismo"; Mota vaciló durante toda la charla a Broncano, rememorando sobre todo viejos recuerdos y aquel exitoso sketch con el que Grison era Florentino Fernández, Ricardo Castella era Santiago Segura, y el propio Mota era Broncano. Las risas derivaron en música, cuando las melodías de Tiago PZK sonaron en el Teatro Príncipe de Gran Vía. El nuevo tour por Europa incluye fechas para Madrid y Barcelona, en donde el rapero argentino enseñará lo logrado de su último disco. "Tendrá muchas colaboraciones", asumía el autor de Salimos de noche.