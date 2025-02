Flamenco Festival Nueva York se acerca al cuarto de siglo con un homenaje a Lorca y Granada

"Este año queremos celebrar la amplitud de miras del flamenco con ese crisol de culturas que se da en Granada. No es solamente el legado de los maestros, ni el talento de sus intérpretes, sino la amplia variedad de las propuestas". Miguel Marín (Córdoba, 1967), director del Flamenco Festival Nueva York, resumía con estas frases este martes, en el Instituto Cervantes de Madrid, el cartel de la que será la 24ª edición de un festival que ya forma parte de la programación anual de los pricipales teatros de la ciudad estadounidense, que en esta ocasión se celebrará entre el 5 y el 15 de marzo. Con un homenaje a Granada y a Federico García Lorca como hilo argumental, el festival reunirá en la Gran Manzana a artistas con origen en este territorio andaluz, como Manuel Liñán, Patricia Guerrero, Eva Yerbagüena, Marina Heredia, Kiki Morente o Carlos de Jacoba, entre otros.

Así lo ha explicado Marín en la presentación del festival, en el que han estado presentes algunos de los artistas que forman parte del cartel. Un total de 12 compañías -de las cuales ocho se presentan por primera vez en este festival- se podrán ver en espacios como el New York City Center -teatro centrado en la danza donde se presentarán Alfonso Losa y Patricia Guerrero con su Alter Ego, La compañía de Manuel Liñán con Muerta de amory Eva Yerbagüena y su Oscuro brillante-, el Joe's Pub at the Public Theatre (con larga tradición de música jazz y latina, donde estarán Juan Habichuela Nieto con Ocho abrazos para Lorca y Sara Jiménez, que presentará Variación a tempo), el Jazz at Lincoln Center y algunos nuevos espacios, como Le Poisson Rouge (donde actuarán La Plazuela) o el Bronx Music Hall, con la intención de abrirse a nuevos públicos y demostrar que "hay vida más allá de Manhattan".

Además, dentro del programa de residencias artísticas In Progress que desarrolla el festival, este año el guitarrista Carlos de Jacoba compartirá residencia -y después escenario- con el pianista de jazz latino Zaccai Curtis, recientemente galardonado con su primer Grammy, a Mejor Álbum de Jazz Latino -por su trabajo Cubop Live!-. Y por primera vez, se programarán disciplinas ajenas al flamenco, pero ligadas con él: la compañía Zen del Sur, afincada en Granada, presentará su novedosa propuesta que mezcla danza, música y circo en el NYU King Juan Carlos I of Spain Center, mientras que la compañía local de teatro Repertorio Español presentará su versión de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca en el Teatro Repertorio Español.

El director de Flamenco Festival, Miguel Marín, interviene durante la presentación de la 24º edición del Flamenco Festival dedicado a Lorca y Granada, en el Instituto Cervantes de Madrid (España). / Matias Chiofalo / Europa Press

El programa de actuaciones se complementará, como en todas las ediciones, con algunas actividades que se desarrollarán en el Instituto Cervantes, cuyo director, el escritor Luis García Montero -de origen granadino-, insistía en la importancia que tiene el flamenco para la cultura española. "Para el Instituto Cervantes, el flamenco es un punto de referencia fundamental", explicaba. "Es una de las actividades más demandadas en todos las ciudades en las que estamos presente. Son alrededor de 300 las actividades relacionadas con el flamenco que llevamos a cabo a lo largo del año". Y añadía: "Nos ayuda a defender la lengua y la cultura española en todo el panorama internacional en el que trabajamos". El Instituto, ha recordado, lleva apoyando al Flamenco Festival desde sus inicios, "es un gusto y un lujo poder colaborar con Miguel Marín una vez más".

Algunos de los espectáculos tendrán una segunda fecha en otras ciudades de Estados Unidos como parte del festival: en Miami, Chicago y San Francisco, algo que forma parte de este Flamenco Festival desde sus inicios.

Referencia a Lorca

La edición de 2025 no solamente tendrá como referencia la ciudad de Granada, uno de los territorios fundamentales del flamenco, sino también a su poeta más universal, Federico García Lorca. "Para nosotros, los flamencos, Lorca forma parte prácticamente de la familia", indicaba Eva Yerbagüena, quien ha dedicado diferentes espectáculos a lo largo de su carrera al poeta granadino. Sin embargo, para ella, "Lorca siempre está en todos mis espectáculos".

La misma referencia fueron indicando el resto de los artistas presentes en el Cervantes este martes. "Cuando te metes a trabajarlo siempre encuentras algo nuevo", añadía la cantaora Marina Heredia.

En el mismo sentido, Patricia Guerrero, que acude junto a Alfonso Losa, recordaba que su primer trabajo al frente del Ballet Flamenco de Andalucía es un Lorca -Pineda. Romance popular en tres estampas- que justamente en estos días se representa en el recién estrenado Centro de Danza Matadero. Ademas, Guerrero ha recalcado la importancia de un festival como este: "Yo he crecido con Flamenco Festival como referencia, siempre ha estado presente. Ahora se cumplen 12 años de mi paso por él cuando formaba parte del elenco del Ballet Flamenco de Andalucía precisamente".

Flamenco Festival, nacido en Nueva York en 2001, ha ofrecido hasta la fecha 1.353 representaciones y presentado a 169 compañías en 101 ciudades y 161 espacios de todo el mundo, de la mano de todos los grandes nombres del flamenco de los últimos casi 25 años.