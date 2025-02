YSY A: "Hoy con internet es muy fácil armar carreras de billones de reproducciones y parecer una megaestrella mundial"

El trapero argentino YSY A regresa a España con dos fechas : 27 de marzo (Movistar Arena, Madrid) y 5 de abril (Sant Jordi Club de Barcelona). No le importa que le llamen por su nombre de pila: Alejo Acosta (Buenos Aires, Argentina, 1998). Diferencia a uno y otro. Le hace trampa al tiempo, como así titula a su último disco, Trampa al tiempo (Ysy A, 2024). Cree que es el arma más valiosa: “Si no le sabes hacer trampa, te hace trampa él a vos. Somos de hacer misiones imposibles en muy poco tiempo”. En todos estos años que lleva haciendo música, siente que pasa más tiempo aún del que pasó en realidad.

Desde que organizó El quinto escalón con 14 años, todo ha pasado mucho más rápido. Por eso hay que hacerle más trampa al tiempo, porque hoy todo sucede tan rápido que su disco, lanzado hace dos meses, ya es viejo. “La gente (todos nosotros) quiere cosas nuevas todo el tiempo y se aburre muy rápido. Hay artistas que ostentan dinero, fama o poder, y para mí el tiempo es algo para ostentar, es lo más valioso”.

P. ¿Qué es el trap?

R. Es encontrar esa grieta dentro del sistema donde crear tu mundo. Es justamente hacerle trampa a lo que ya está planteado y planificado, y encontrar ese espacio. Yo por lo menos lo hago con mi música y con mi arte, pero por ahí hay otros que lo hacen con su negocio, con su emprendimiento, con otro tipo de proyectos. Para mí justamente es eso, no quedarse con las leyes y con las reglas del juego tal y como están. Hecha la ley, hecha la trampa.

P. Tupac Shakur dijo que él era el reflejo de una comunidad. ¿La música que hace refleja a la gente de la que viene?

R. Sí, sin duda, porque yo también trato de hablar de lo que yo veo y vivo. No cuento una historia fantasiosa o algo de ficción, cuento algo que la gente que me sigue ve las imágenes de lo que yo estoy contando, como las rimas; la gente sabe de qué momentos estoy hablando o de qué situaciones. Son historias que son parte de su vida también, y siempre trato –por más de que tenga una vida muy distinta a la de los millones de personas que me escuchan– de describir cómo Alejo vive lo que vive y tratar de que otro pibe u otra piba que tenga otro trabajo pueda agarrar frases mías y sentirse identificado y motivado o inspirado.

P. ¿Y cuál es su inspiración?

R. Mi inspiración es ayudar a los demás a que cumplan sus sueños, a que busquen también cuál es su sueño, porque el sistema no te orienta y no te incentiva a que vos busques un sueño que cumplir, por más que parezca imposible.

P. Entonces, ¿el que vive y escribe es Alejo y el que canta es YSY A?

R. Yo siempre digo que YSY A cuenta lo que vive Alejo, y Alejo vive lo que vive porque es YSY A. Es una simbiosis. Uno es la ropa y el otro la parte de adentro, pero nunca cuento cosas que no vivo en las canciones; trato de reflejar situaciones normales.

P. Ha sido padre muy joven... ¿Cómo le cambia la vida esa situación?

R. Fue un manual increíble a muy temprana edad, me dio una información que me hizo un hombre súper rápido y me enseñó valorar mucho más aún mi vida y lo que estoy pasando. Es un amor muy grande. También quiero dejarle mensajes a él para cuando sea grande y que escuche mis canciones y diga: “Mirá, mi papá estaba viviendo todo esto mientras yo era chiquito”. Me enseñó mucho y me sigue enseñando. Tengo 26 años y él tiene nueve, estoy aprendiendo todo el tiempo un montón de cosas.

P. ¿Qué espera un padre de su hijo?

R. Lo más importante es que sea buena persona y lo más feliz posible. Pero no me serviría que fuera feliz a costa de no ser buena persona. Le remarco que él me ve famoso, pero si yo no fuese buena persona, no me estaría tocando todo lo que estoy viviendo, no tendría sentido. El día de mañana, si quiere ser famoso o tener plata, mientras no sea buena persona, no va a servir de nada toda esa plata y toda esa fama.

P. ¿Qué es más relevante para usted: tener más reproducciones o vender más discos?

R. En mi criterio, es más importante vender entradas. Además, las reproducciones muchos las pueden comprar. Vos tenés 500 millones de reproducciones, pero 200 son de verdad y 300 de mentira. En cambio, cuando llenas un estadio, las 40.000 personas que están ahí fueron y compraron su entrada por amor y por fe a ese artista. Por eso lo más importante es cortar tickets, porque ahí se ve el apoyo real de la gente y no hay nada camuflado, nada inventado. Hoy por hoy, con internet, es muy fácil armar súper carreras de billones de reproducciones y parecer que sos una megaestrella mundial, pero después muchos van a tocar hasta en sus propias ciudades y no meten ni 1.000 personas, y eso que tienen 100 millones de reproducciones.

P. ¿Alguien esperaba que Duki actuara en el Santiago Bernabéu?

R. Es increíble, un hito muy grande que pone la bandera argentina muy en alto. Siempre fuimos muy respetuosos, no es que hayamos llegado con la bandera argentina y decir que Argentina es lo mejor y que todo el demás es una mierda. No, no. Nosotros traemos ese condimento, ese sabor, y creo que él en el Bernabéu marcó un hito en traer toda esa receta. Se pueden hacer cosas grandes acá. Y está el amor, el apoyo de la gente. Eso motiva mucho, inspira un montón. Es un hito histórico que “el gordo” haya llenado.

P. Para llegar alto, ¿qué períodos necesitas para escribir y luego grabar una canción?

R. Desde Y$YSMO hasta Trampa al tiempo, en el medio salió un disco en colaboración con Bhavi (Tu dúo favorito), salió El after del after, Radio Club Hit, que lo presentamos acá en Madrid, y Trampa al tiempo. En dos años realmente le hicimos trampa al tiempo y no paramos de producir. Soy un tipo que, si pudiese, estaría todos los días de mi vida dentro del estudio. Pero si estoy todos los días dentro del estudio, empiezo a cantar siempre lo mismo. Entonces creo que es más el lapso en el que encuentro inspiración de qué hablar que el tiempo que me demoro en materializar eso. Se tarda más en salir a cazar imágenes, ideas y sentimientos para plasmar. Trampa al tiempo lo hicimos rapidísimo también porque yo ya estaba con las ideas muy claras de lo que quería hacer, de lo que estaba viviendo. Estaba muy nostálgico. Es un disco que habla mucho del tiempo para atrás, en retrospectiva, y ya lo tenía muy claro. Estuve los treinta días del mes, de lunes a lunes, en el estudio.

P. Si Trampa al tiempo es más nostálgico, ¿Y$YSMO es más ególatra?

R. Trampa al tiempo es un disco donde juegan todos los personajes que yo he sacado con mi música durante todos estos años, personajes más de vivencias y más de momentos oníricos, más heroicos. También en mi carrera ha estado ese Alejo más atrevido y más desafiante y de la fiesta y no podía faltar en Y$YSMO una canción que represente también esa parte mía. Ahí quedó plasmada y justamente le dio ese personaje que todavía en el disco no estaba, pero que en mi carrera sí.

P. ¿Ha empezado ya el futuro?

R. Es loco porque el presente que estoy viviendo era un futuro de sueños que yo me imaginaba vivir. Pero estando hoy acá, siento que arranqué ayer, siento que no pasó nada, que tengo un montón de cosas para hacer, y cuando miro para atrás trato de mentirme, de que no viví nada, para no conformarme y no relajarme y no “achancharme”. Tengo 26 años, estoy logrando cosas que por ahí pensé que iban a ser el techo. El tiempo es una de las herramientas que mejor hay que manejar, más que nada con la ansiedad y con la paciencia que hay que tener para entender que las cosas no son de un día para el otro.

P. ¿Cómo es que alguien que le hace trampa al tiempo lleve reloj?

R. (Risas) Para tratar de no llegar tan tarde a las cosas importantes.