María Pagés, en su estreno al frente del Centro de Danza Matadero: "Este es un proyecto de teatro nacional"

"El día 6 de febrero es un día histórico y me gustaría hacer mucho énfasis en esto, porque es el primer teatro en España que abre y se dedica a la danza en todas sus disciplinas. Nunca antes se había hecho". María Pagés (Sevilla, 1963) estrenó la el Centro de Danza Matadero este jueves, un ambicioso proyecto con una sala de exhibición, la nave 11, con un aforo de 449 butacas, con posibilidad de ampliación hasta 634 localidades, y una nave, la 16, con espacio para ensayos, creación y actividades cercanas. El Ballet Flamenco de Andalucía, encargado de inaugurarlo, estará en cartel hasta el próximo día 16.

La sevillana, Premio Princesa de Asturias de las Artes, ha desarrollado su carrera profesional en Madrid como bailaora y coreógrafa -"llegué a Madrid con 15 años", recuerda-. Dirige este espacio junto a su pareja, el escritor y dramaturgo El Arbi El Harti. Atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en las oficinas provisionales del centro, mientras acondicionan la nave que acogerá definitivamente el espacio administrativo y de creación, un par de días antes del estreno.

Pregunta: El jueves se abrió el Centro con el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA). ¿Qué sensaciones vive estos días?

Estamos muy ilusionados y totalmente convencidos de que esto es lo que había que hacer y que es en parte una asignatura pendiente a nivel nacional. Ya te adelanto que va a ser muy potente a nivel programático, ya están cerradas las programaciones de 2025 y 2026 y van a sorprender. Esto es posible gracias a una apuesta bastante clara y con una voluntad realmente efectiva y práctica, no solo de ideas o de palabras, del Ayuntamiento de Madrid. La programación de danza en los teatros ha bajado muchísimo en España, y aquí se van a ver 140 funciones de danza este año, con una programación estable y con una presencia muy importante de la danza hecha en España.

P: El Ballet Flamenco de Andalucía va a estar en cartel diez días, hasta el 16 de febrero, con Pineda. Romance popular en tres estampas. Ni el BFA ni las dos principales compañías nacionales de danza (el Ballet Nacional y la Compañía Nacional de Danza) tienen sede fija, un teatro propio. ¿Por qué han elegido esta producción: por ser flamenco, por ser un ballet público...?

R: Por muchas razones. No solo porque seamos flamencos los directores artísticos, sino porque realmente reúne muchos requisitos que son los que alimentan este este proyecto: es una creación española, es una mujer quien la dirige, es una compañía pública y defiende la danza coral, que es otro de nuestros empeños, que puedan hacerse obras de gran formato, que están desapareciendo. Vamos a apoyar los proyectos que asuman la creación cultural, escénica de gran formato porque cuesta muchísimo y porque si se ha llegado ya ahí, no podemos permitir que te encojas no porque sea un deseo creativo, sino porque sea un deseo de supervivencia. Y sí, yo he sido directora de lo que en su momento fue la Compañía Andaluza de Danza, que es la precursora de lo que es ahora el Ballet Flamenco y efectivamente, la danza lo primero que necesita es espacio, una casa.

De izquierda a derecha, José Ángel Vélez, secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Deporte de Andalucía, Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura de Madrid, Patricia Guerrero, directora del Ballet Flamenco de Andalucía, María Pagés y El Arbi El Harti, directores del Centro de Danza Matadero, este miércoles. / CENTRO DE DANZA MATADERO

P: De hecho, desde que Pineda se estrenó en verano en el ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, en Granada, para el que fue creado, no ha estado en ningún sitio tanto tiempo en el cartel, ni en Andalucía ni fuera...

Es tremendo esto: a lo largo de los años hemos ido viendo que se encogen las programaciones de danza. La festivalización de la programación es lo normal ahora. Y por público no será, en Madrid, que viven millones de personas. Yo he estado en Madrid hace quince años con mi compañía cinco semanas programada aquí, en Matadero, y era lo normal, y ahora es un reto poder darle dos a este BFA. Pero es absolutamente necesario que la programación de danza se extienda, que las compañías se afiancen, que se cree público. Es como si un museo sólo exhibiera un cuadro dos días, con lo que cuesta traer una compañía y la cantidad de personas que involucra. Lo normal es que ese esfuerzo tenga su lugar, su espacio y su tiempo para desarrollarse.

P: De momento tan sólo se ha iniciado la programación de la sala de la nave 11, pero tendrá espacio en la nave 16 para la creación. ¿Cómo va ese trabajo para ponerlo a punto?

R: Cuando nos propuso Marta Rivera de la Cruz este proyecto, en realidad lo que nos propuso es programar la nave 11 para dedicarla a la danza. Pero nosotros rápidamente respondimos que había que ir más allá. Queríamos crear un centro de danza que ayudase a consolidar al sector. La nave 16 tiene 16.000 y pico de metros cuadrados donde se están ahora haciendo dos grandes salas de ensayo, oficinas, y unas aulas para para actividades. Y El Arbi y yo hemos creado un programa enfocado a la creación, con residencias de artistas, de creación pero también técnicas, artistas asociados, actividades en torno a la promoción de la danza y su divulgación desde la edad temprana hasta los más mayores, es decir, un programa que abarca todas las fases de la danza. Uno de los problemas que tiene la danza es que es la gran desconocida, normalmente se limita a pensar que es un artista sobre un escenario en movimiento, pero no se llega ahí de la nada. Hay muchísima gente trabajando a su alrededor y eso es lo que no se conoce bien y es lo que creemos que tiene que darse a conocer realmente.

P: El proyecto también dará cabida a sus propias obras como creadora...

Para nosotros es importantísimo que este proyecto se consolide más allá de lo que sean sus inicios y su arranque y de que estemos nosotros o no. Nosotros estaremos lo que tengamos que estar, pero lo importante es que cuando no estemos se haya consolidado, que sea un proyecto con solidaridad, vendrán otros y lo van a hacer grande.

P: Decía que es histórico porque no hay en España ningún otro teatro dedicado a la danza, pero este proyecto es muy parecido al centro María Pagés que ustedes dos han levantado en Fuenlabrada, ¿no es así?

Es diferente, porque en Fuenlabrada no hay exhibición con una programación estable, pero sí es un lugar también de residencia. De hecho vemos que ha inspirado a otros lugares que están naciendo con esa naturaleza. Pero este es un centro público. El de Fuenlabrada pertenece a la Fundación María Pagés que se desarrolla en un espacio del ayuntamiento con un convenio. Este es, en realidad, un proyecto que tiene en cierta manera un criterio de teatro nacional, como el Centro Dramático Nacional, que sólo programa teatro, o el Auditorio Nacional, que sólo programa música. Pero la danza no tiene un teatro así. Y este, aunque sea municipal, nace con esa vocación.

P: ¿Por qué cree que cuesta tanto a las instituciones apostar por un proyecto como este?

Yo creo que son dos cosas que se unen. Una es voluntad y otra es desconocimiento. Si hay voluntad, como ha habido en este caso, las cosas salen y se hacen. Eso lo repetimos muchas veces. Por poner un ejemplo, hubo alguien en las instituciones que creyó en la ópera y tuvo la voluntad de apostar por ella y se sabe que necesita recursos, que necesita medios... Tener esa voluntad de que sea conocida ha hecho posible que esté en el gran lugar que está. Con la danza pasa igual. Probablemente por mucho desconocimiento y por muchas razones, probablemente porque es una disciplina muy femenina también. Pero el público ama la danza y ama el arte.

P: Todavía no se han anunciado todos, pero la programación para este 2025 alberga grandes estrenos, como el de lo nuevo de Rocío Molina, por ejemplo. ¿Hay una intención en este sentido de atraer obras nuevas?

R: No. Nosotros no somos de los teatros que van a decir: queremos un estreno y, si antes ha venido ya a Madrid, no lo queremos. Porque somos del sector. Sabemos lo que cuesta sacar adelante una creación. Nosotros vamos a apostar por la excelencia y por mirar y cuidar la creación y a los creadores y creadoras. Pero es verdad que hay importantes estrenos programados, porque además sabemos que este lugar le va a dar la opción a los artistas de estrenar bien y de una manera cuidada. Va a haber tiempo de ensayos, de residencias técnicas, seas o no un artista consolidado. La programación va a ser estable, con espectáculos durante todo el año.

P: Ya hay algún artista flamenco que ha preferido estrenar aquí antes que en la Bienal de Flamenco de Sevilla, ¿es por esto que comenta?

Bueno, es que estrenar en Bienal, todos hemos pasado por esto y ya sabemos lo que es. Sin criticar a nadie, pero las condiciones que se dan aquí son las que el artista necesita. Aquí va a haber estrenos de artistas españoles increíbles, porque vamos a priorizar esto, pero también hay artistas internacionales que quieren estrenar aquí y ya nos lo han dicho.

P: Y el espacio de la nave 16 ¿tiene fecha de estreno?

Sí. En abril termina la obra e inmediatamente se pondrá en marcha. Esto va a permitir la creación de 38 puestos de trabajo, que es una cifra importante, asociados al Centro de Danza Matadero. Ya cuando se abra el espacio de creación y de actividades se irán anunciando las convocatorias para poder realizar los programas de residencia.

P: La Comunidad de Madrid tiene una programación de danza a través de los Teatros del Canal, también de apoyo a la creación, además de festivales como la Suma Flamenca, Festival de Otoño, etc que programan danza, y el Ayuntamiento de Madrid pondrá pronto en marcha una Bienal de Flamenco, que dirigiriá Ángel Rojas. ¿Cómo va a convivir el Centro de Danza Matadero con estas otras programaciones?

Yo creo que hay que tener una visión global de la situación de la danza y siempre, que prevalezca el hecho de que cuanto más danza se programe, mejor. Tenemos buena relación y estamos coordinados con todos, pero obviamente, el Centro Danza Matadero es autónomo y será donde más danza se vea. Pero si hay otros teatros que siempre han programado danza, que no dejen de programar danza.

P: Se ha anunciado también que darán mucha importancia a las coproducciones, ¿tienen alguna cerrada ya?

Sí, tenemos siete coproducciones este año y sabemos que es muy importante, que no hay otra manera para tener los recursos necesarios para crear obras que tengan entidad, profundidad y recorrido. Por ejemplo, ya estamos trabajando junto a Mercat de les Flors, de Barcelona, aunque sólo se dedican a la danza contemporánea. Pero también estamos en diálogo con otras instituciones, como el Teatro de Chaillot, en París y por supuesto que la idea es colaborar con todas las casas de la danza.

P: ¿Y el programa de artistas asociados?

Esto es algo que se conocerá el año que viene, porque tenemos que ir desarrollando el proyecto por fases. Tenemos primero que tener el espacio, tener el equipo y hacer una convocatoria que vaya en consonancia con todo el proceso del mismo proyecto. Pero es fundamental que haya.