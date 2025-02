La evolución de Macarena García, la actriz que empezó trabajando en musicales infantiles y que ahora repite en los Premios Goya

Macarena García (Madrid, 1988) ya cuenta con un Goya en su palmarés. La ganadora del premio a Mejor actriz revelación en 2012 vuelve a la gala de estos premios como nominada a Mejor actriz de reparto por su papel en Casa en llamas, la última cinta de Dani de la Orden en la que comparte cartel con Emma Vilarasau, Enric Auquer y Alberto San Juan, todos nominados por esta película.

A García siempre le había gustado bailar y cantar, pero nunca pensó que se dedicaría a la interpretación. Su familia no se dedicaba al mundo del arte: su madre era profesora de pilates y su padre trabajaba en el Canal de Isabel II, por lo que ni ella ni su hermano mayor, Javier Ambrossi, uno de Los Javis, crecieron pensando que podrían dedicarse al cine. De niña, practicaba gimnasia rítmica y bailaba en el colegio, y en una entrevista a Vanity Fair contaba que su primera función teatral tuvo lugar una Nochebuena, donde su hermano hacía de director, en el escenario que ambos recuerdan con más cariño: el salón de su casa. La profesionalización llegó un poco más tarde, empezó a formarse en la escuela de Carmen Senra y en la Academia Broadway de Madrid, estudios compaginados con nociones de canto con las profesoras Nora Troyani y Rosario Cruz.

Sigue trabajando con su hermano

Con trece años, la actriz actuaba en el musical High School Musical. Ese mismo año participaba también en otro musical, En el nombre de la Infanta Carlota. Al no tener claro su futuro, decidió estudiar Psicología, pero acabó por centrarse en la interpretación después de presentarse a varios castings. Fue entonces cuando empezó a conseguir pequeños papeles en series como Hospital Central, El internado o Amar en tiempos revueltos. Su gran debut llegó en 2012 de la mano de Pablo Berger en Blancanieves. El casting, contaba a La Ser, le llegó mediante Ambrossi: "Mi hermano estaba en Nueva York buscándose la vida y me mandó un email del casting que había encontrado por Internet. Tiene como una cosa de bruja que es impresionante". Gracias a ese papel, ganó el Goya a Mejor actriz revelación en 2012 y la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián.

Macarena García en la versión cinematográfica de 'La llamada', el musical dirigido por su hermano que protagonizaba. / APACHE FILMS

Desde entonces, ha participado en otras cintas como Todos están muertos, Palmeras en la Nieve, Que baje Dios, A pesar de todo o Ventajas de viajar en tren. También ha hecho teatro, en obras como Nuestros actos ocultos, donde comparte cartel con Carmen Machi. Y de nuevo en musicales, dejando a un lado los infantiles en los que consiguió sus primeros trabajos como actriz, como La llamada, dirigido por Ambrossi y Javier Calvo, los Javis. En él, actuaba junto a Anna Castillo, con quien también protagonizó la versión cinematográfica del musical. "Mi hermano me conoce mejor que nadie en el mundo y, en el plano de la interpretación para mí ha sido muy importante porque me ha ayudado a preparar papeles desde siempre. Él sabe que yo al principio estoy insegura, que me cuesta entrar y que es poquito a poco cómo me voy encontrando. Conoce de sobra todos esos procesos míos que a veces pueden asustar a un director", contaba en 2013 a El Imparcial sobre cómo es trabajar junto a su hermano. Ha vuelto a trabajar junto a él en otras ocasiones, en series como Paquita Salas o La mesías.

Ahora regresa a los Premios Goya como nominada gracias a su papel en Casa en llamas, película que narra la historia de Montse, una mujer divorciada que reúne a su familia para pasar un fin de semana en Cadaqués que será perfecto a toda costa, aunque la casa tenga que arder. La cinta cuenta con ocho nominaciones en la 39ª edición de los Premios Goya.