Emma Vilarasau, la actriz comprometida contra el edadismo que opta al Goya a Mejor protagonista

Emma Vilarasau (1959, Barcelona) empezó a actuar con 15 años en el grupo de teatro de su pueblo y decidió formase profesionalmente como actriz al acabar sus estudios de Bachillerato. La incertidumbre de no saber qué pasaría si elegía dedicarse a una profesión tan complicada como la interpretación la llevaron a empezar estudios de Magisterio, pero la vocación pudo más: tardó menos de un año en retomar su formación artística. Desde entonces, Vilarasau no se ha vuelto a desligar de la interpretación. Ahora, opta al Goya a Mejor actriz protagonista por su papel de Montse en Casa en llamas, lo último de Dani de la Orden.

Antes de terminar sus estudios teatrales, en 1982, la actriz debutaba en el Teatre Lliure con Mon, dimoni i carn, de Fabià Puigserver. Fue tal el éxito de Vilarasau con esta obra que, posteriormente, permaneció una década trabajando en ese escenario. Después llegó una época en la que la actriz aparecía en casi todas las telenovelas de TV3: Ventdelplà, Majoria absoluta, Mirall trencat, Crims, Nissaga de poder o Secrets de família. Ha trabajado además en Ser o no ser, de RTVE Playz y acaba de estrenar la serie A muerte en Apple TV, de nuevo de la mano de Dani de la Orden.

No ha hecho demasiado cine

Vilarasau es una de las grandes damas del teatro catalán. Tiene en su currículum más de sesenta obras hasta llegar a Un matrimoni de Boston (David Mamet). Actualmente, la función está de gira por Cataluña.

Emma Vilarasau y Marta Marco en 'Un matrimoni de Boston'. / DAVID RUANO

Su carrera artística ha estado más enfocada al teatro y a la pequeña pantalla, pero son menos las apariciones de Emma Vilarasau en el cine. Antes de Casa en llamas, la cinta con la que ahora opta al Goya a Mejor actriz protagonista, ha participado en producciones como Los sin nombre de Jaume Balagueró, Para que no me olvides -cinta cuyo papel le valió su primera nominación al Goya en 2006- y Los niños salvajes, estas dos últimas dirigidas por Patricia Ferreira. Aunque no hayan sido muchas sus incursiones en la gran pantalla, la barcelonesa ha conseguido el mayor reconocimiento del cine catalán: acaba de alzarse con el Gaudí a mejor actriz, además del Feroz también a mejor protagonista y el premio Días de Cine, todos por Casa en llamas. Al recoger este último, la actriz, comprometida contra el edadismo, afirmaba que “la vejez no puede ser tan terrible como para no ser representada en el cine”.

Casa en llamas tiene ocho nominaciones para los Premios Goya 2025, entre ellas a Mejor película, Mejor actriz protagonista, Mejor actor protagonista (Alberto San Juan), Mejor actriz de reparto (Macarena García), Mejor actor de reparto (Enric Auquer), Guion original y Dirección de producción.