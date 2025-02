El Museo Banksy de Madrid, vandalizado al estilo del artista callejero

Una puerta de garaje a medio camino entre el blanco y el gris con una recreación de Girl with Balloon -la obra de Banksy en la que una niña aparece junto a un globo rojo en forma de corazón-, esconde un espacio que llegó el mes pasado a la capital, el Museo Banksy de Madrid, inaugurado el 5 de enero. Esa misma puerta ha aparecido estos días pintada con grafitis, al estilo de lo que suele hacer el protagonista de esta sala de exposiciones.

La sala, como otras dedicadas al artista en otras ciudades del mundo, no está autorizada por él. “Banksy no está involucrado o asociado a ninguna exposición que lleve su nombre”, aseguran desde la página web del grafitero. Todas las piezas expuestas son réplicas creadas por un equipo anónimo compuesto por una docena de artistas callejeros de todo el mundo, como contaba Sphend Sokoli, el director del museo, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en enero. “Han participado artistas de Bélgica, Alemania, Francia y también España, entre otros”. Incluso la tienda de regalos, que ofrece productos relacionados con la iconografía del artista, opera en el mismo margen ambiguo que muchas otras exhibiciones similares a esta. Parece que hay algún artista callejero madrileño al que no le convence la naturaleza de la sala, porque la Girl with a balloon de la entrada luce ahora una pintada encima en la que se puede leer "Banksy?".

Sokoli cuenta por teléfono a este diario que la situación le ha sacado una sonrisa: "Desde mi punto de vista, es parte del juego y, sobre todo, de la esencia del arte urbano. Las obras de Banksy, al igual que muchas otras, son vulnerables a la intervención de otros artistas callejeros, es eso lo que les da una dinámica única. Las nuestras también lo son", comenta.

Esta no ha sido la única en ser vandalizada. Las obras de Banksy suelen sufrir todo tipo de modificaciones, como explica Sokoli: "Un ejemplo claro es Well Hung Lover, que ha sido restaurada más de 14 veces por el ayuntamiento. Hoy en día, es casi irreconocible debido a las alteraciones que han realizado los grafiteros locales. Esta situación refleja una ironía del destino: las obras de arte urbano están en constante cambio y transformación".