María Luisa Gutiérrez, productora de 'La infiltrada': "Tenía que ser un vasco y una mujer los que contarán la historia"

"Era una película de riesgo, hubiéramos firmado 1.000.000 de euros sin dudarlo", comentaba una entusiasta María Luisa Gutiérrez tras mencionarse en alto la enorme cifra de dinero recibido en taquilla por La infiltrada. "8.400.000 euros en taquilla", para la productora no puede haber mayor premio, y es que "no es algo realista" pensar en una recaudación de ese tipo. El Foro Madrid por los Goya, organizado por la Comunidad de Madrid, recogía el testimonio de una "productora pesimista".

La película de Arantxa Echevarría cuenta con 13 nominaciones a los Premios Goya 2025. Una edición celebrada en Granada este 8 de febrero, en donde el Palacio de Congresos será testigo de los premios, por ejemplo, a mejor película. "Es el que más ilusión me haría ganar, pero yo ya me siento premiada con las nominaciones", María Luisa vive con los pies en el suelo, una de las virtudes que para ella debe tener un productor del séptimo arte: "Una de las labores del productor es gestionar las expectativas. Pueden los actores por tu culpa vivir un fracaso de un éxito".

El film, "es documental aunque no lo sea", y es que trata sobre la banda terrorista ETA, todo ello contado a través de una historia fascinante, la de Aranzazu Berradre Marín, aunque ese es su pseudónimo. Carolina Yuste interpreta a una estudiante de policía nacional que "aparca" su vida por jugársela para terminar en la cárcel o muerta durante ocho años de historia como espía metida en la cúpula de ETA. Con 20 años, la mujer en la que confía su jefe, Luis Tosar, se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti desde dentro, en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua en España.

'La infiltrada', el rodaje en la que "todo el mundo ponía los ojos como platos": "Carolina Yuste es la película"

"Una idea que surge en una reunión de amigos. Me he tirado desde 2017 organizando y pensando la película", confesaba María Luis Gutiérrez. Los productores, siempre ocultos tras los créditos eternos que acompañan a una obra en el proyector, tienen que desempeñar varias funciones al mismo tiempo. Relaciones públicas, gestores de grupo, etc. "Es una película de productores. En el propio rodaje piensas que todo se va a caer. Ahí el productor tiene que ser un motor emocional".

'La infiltrada', película de protagonismo para Luis Tosar y Carolina Yuste. / BETA FICTION

La película acerca muy bien la "mirada" de lo que ocurrió en España con la organización terrorista e independentista vasca entre los años 60 y el 2011. "Tenía que ser un vasco y una mujer los que contarán la historia". María Luisa Gutiérrez reivindica su papel, pero también recuerda que el reconocimiento a los actores no es simple casualidad: "Carolina Yuste es la película, está increíble. La verdad que queríamos hacer una película de personajes y la hemos hecho".

Un largometraje con claros tintes formativos: "Nos daba miedo el silencio alrededor de ETA, parece que da respeto hablar sobre lo que pasó. Los jóvenes buscan en el móvil al salir de la película al ver que todo es real. Aquí está la clave del cine".