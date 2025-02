Quién es Enric Auquer, el actor que creció en un pueblo de 300 habitantes y que ahora opta a su segundo Goya

No es la primera vez que Enric Auquer (1988, Rupià) está nominado a los Premios Goya. De hecho, ganó uno en 2020 gracias a su interpretación en Quien a hierro mata (Paco Plaza, 2019), cinta que coprotagonizaba junto a Luis Tosar, y estuvo nuevamente en las listas del año 2023, donde optaba al premio a mejor actor protagonista por su papel en El maestro que prometió el mar.

Enric Auquer frente a Luis Tosar en un fotograma de 'Quien a hierro mata'. / ATRESMEDIA CINE

El actor catalán no se imaginaba que su futuro profesional estaría en la interpretación. Lo único que tenía claro era que no le gustaba el colegio. De pequeño, en su pueblo de apenas 300 habitantes, se sentía frustrado, agobiado y perdido, como él mismo contaba en una entrevista con UT Empordá. En una charla en TV3 decía que su centro escolar le aterrorizaba: "No me gustaba nada ir a la escuela. Iba con un cojín y me ponía a dormir. Era una frustración y un drama. Todavía tengo sueños que estoy en el instituto y me levanto gritando de la angustia". No tenía clara su vocación, llegó a plantearse el hacerse torero, como confesaba en una entrevista con El Periódico de Extremadura, del mismo grupo que este diario: "Tenía 12 o 13 años y fui a una fiesta de unos clientes de mi padre, que es arquitecto, a la que habían llevado vaquillas. Yo quise probar y lo hice bien, y un señor que tenía una escuela de toreo me quería llevar con él porque decía que tenía un talento innato". Al final, acabó trabajando en una granja de corderos y también como electricista.

Su madre le animó a formarse en teatro

Fue su madre quien le planteó hacer un curso de teatro en Barcelona. Ahora sí, el catalán encontraba una pasión y una profesión que verdaderamente le interesaba. Sus primeros papeles en el cine llegarían unos años más tarde. Debutó en Dieta Mediterránea (Joaquín Oristrell, 2009) donde trabajaba junto a Paco León y Olivia Molina. No dejó de actuar desde entonces. Después de su estreno en la gran pantalla, llegaron el teatro y las series de televisión como Kubala, Moreno y Manchón, El Crack o Cites. En 2013, regresó al cine interpretando a Chino en Los inocentes, y un par de años más tarde tendría un papel en Cuéntame cómo pasó.

En el año 2020, Auquer protagonizó Quien a hierro mata junto a Luis Tosar. Interpretaba a un narcotraficante joven y gracias a este papel consiguió un premio Feroz, un Gaudí y su primer Goya en la categoría de Mejor actor de reparto. Después de esto, los guiones siguieron llegando a su escritorio: vinieron Vida Normal, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, la miniserie Sky Rojo, donde compartía escenas con Miguel Ángel Silvestre y películas como La vida Padre o Un año, una noche. En 2023 fue el turno de El maestro que prometió el mar, cinta que narra la historia real de un maestro desaparecido durante la guerra y por la que consiguió su segunda nominación a un Goya que finalmente no ganó.

Ahora, el actor regresa a la alfombra roja de los Premios Goya como nominado en la categoría de Mejor actor de reparto por su interpretación en Casa en llamas, dirigida por Dani de la Orden. Una película que narra la historia de Montse, una mujer divorciada que organiza un fin de semana idílico junto a toda su familia en su casa de Cadaqués.