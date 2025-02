El crítico de cine Javier Ocaña, contundente sobre quién ganará el Premio Goya a Mejor Actor Protagonista: "Está hecho"

El crítico de cine español Javier Ocaña, conocido por colaborar con medios como El País o con la revista especializada Cinemanía, hizo su apuesta este viernes en el programa de la Cadena Ser 'Hoy por hoy' sobre quiénes serán los vencedores de la 39ª edición de los Premios Goya.

En el caso del premio a mejor actor de reparto, Ocaña ha señalado a Antonio de la Torre como principal favorito por su papel en Los destellos, en la que es su decimocuarta nominación. En cuanto al galardón a mejor actriz de reparto, el crítico ha apostado por María Rodríguez Soto, que opta al premio por su trabajo en La casa en llamas. Para el experto tampoco hay dudas en cuanto a la mejor dirección novel del año, con un Javier Macipe que ha conquistado al público con La estrella azul.

Este es el actor favorito de Ocaña para llevarse el Goya

Una de las predicciones más contundentes del crítico ha sido la relacionada con el premio a mejor actor protagonista. En su intervención, Ocaña ha subrayado que uno de los nominados "lo tiene hecho".

"¿Me lo estás preguntado en serio? Lo de Eduard Fernández es que está hecho, porque además se lo hubiera llevado también por su papel en El 47", ha sentenciado. También se ha 'mojado' en la posible ganadora al premio a mejor actriz protagonista, aunque en este caso no se ha mostrado tan rotundo. "Yo hace un tiempo hubiera apostado por Carolina Yuste, pero creo que en las últimas semanas la gran favorita es Emma Vilarasau por La casa en llamas, una prestigiosa actriz de teatro con muy pocos papeles en cine. De hecho, hacía diez años que no hacía una película. Además, no tiene ningún Goya", ha apuntado.

Granada se prepara para su gran noche

Ya faltan poco más de veinticuatro horas para que el Palacio de Congresos de Granada acoja la 39ª edición de los Premios Goya. Entre los nominados de este año destacan dos largometrajes por encima del resto: El 47, de Marcel Barrena, que se postula como la gran favorita con nada más y nada menos que catorce nominaciones; y La infiltrada, de Arantxa Echevarría, que opta a trece premios. Segundo premio, con once, y La habitación de al lado, con diez, son las otras grandes favoritas. También encabezan esta la lista La virgen roja, Casa en flames, La estrella azul y Marco.