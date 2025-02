Esta es la razón por la que los Reyes de España no van a los Premios Goya

Apenas quedan días para que arranque la 39ª edición de los Premios Goya en Granada. La ciudad andaluza se convierte en sede de los premios, que se celebran por octava vez fuera de Madrid, siendo Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla y Valladolid sus antecesoras. Con Maribel Verdú y Leonor Watling como presentadoras de la velada, la noche del cine español está lista para recibir a todos sus invitados.

A todos, menos a dos. Los reyes de España no acudirán a la cita. No es una novedad: nunca lo hacen. A pesar de que don Felipe y doña Letizia son unos grandes apasionados del séptimo arte -para prueba el compromiso de la reina y sus apariciones en diferentes eventos relacionados con el cine-, y de que cuentan con un Goya especial que la Academia les entregó en la Zarzuela en 2015, nunca han acudido juntos a la ceremonia de los Premios Goya. No es caso de otros monarcas: los Windsor, por ejemplo, suelen acudir a la gala de entrega de los Bafta.

El que podría ser el motivo

Los reyes no se han pronunciado sobre por qué no acuden a estos premios. Pero, aunque no existe una razón oficial por la que no asisten a la ceremonia, algunos expertos señalan que el motivo podría deberse a que los reyes no quieren tener protagonismo en una noche que está dedicada a los artistas y a los profesionales del mundo del cine. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando el rey Felipe VI, por aquel entonces príncipe de Asturias, acudió al evento el día de su cumpleaños. Fue en el año 2000, en unos Premios Goya celebrados en Barcelona, y fue la única vez que don Felipe acudiría al evento: aquella fue la gran noche de Pedro Almodóvar, que no dudó en cantarle el cumpleaños feliz al príncipe, que se convirtió en el centro de todas las miradas. Han pasado 25 años de ese momento que quedó grabado en la memoria colectiva del país.

La Academia de Cine ha apuntado en repetidas ocasiones que, año tras año, los reyes de España reciben una invitación para acudir a los Premios Goya, pero nunca han contestado. Este año no ha sido una excepción, por lo que todo apunta a que no veremos a sus majestades en Granada el próximo 8 de febrero.