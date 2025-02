Cuando Leonor Watling sustituyó a Maribel Verdú, la triste anécdota que une a las presentadoras de los Goya 2025: "Me quedé llorando"

Este sábado 8 de febrero tiene lugar la 39ª gala de los Premios Goya. Una noche llena de talento, historias, lágrimas y dramas que no escapara de las anécdotas. Será la octava vez que estos premios se celebren fuera de Madrid, teniendo como antecesoras las ciudades de Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Valladolid. También será la primera vez que la gala esté presentada por dos mujeres. En esta ocasión, las maestras de ceremonias serán las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling, quienes a pesar de no haber trabajado juntas, comparten un pasado común, dentro de l aprofesión.

Maribel Verdú

La madrileña, cuya carrera empezó con 13 años en la televisión, cuenta con dos Goyas en su carrera. Un camino actoral que recoge más de sesenta películas y nombres tan destacados de la industria como Guillermo del Toro, Pablo Berger o Francis Ford Coppola. Su trayectoria, tanto en cine como en teatro, le ha valido varios premios entre los que destaca la Medalla de Oro en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Este año, además de presentar la gala, será la encargada de entregar el Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón.

Leonor Watling

Cuenta con una trayectoria nada envidiable a la de su compañera. Cuenta con una trayectoria de más de cuarenta trabajos entre películas y series de televisión. Conocida por estar en título como 'La hora de los valientes', de Antonio Mercero o 'A mi madre le gustan las mujeres', de Daniela Fejerman, la atriz ha estado nominada dos veces a los Goya y ha ganado otros galardones como el Fotograma de Plata, los Premios Sant Jordi y los premios de la Unión de Actores. Fuera del mundo audiovisual, Watling es cantante del grupo Marlango.

Una sustitución dolorosa

En 2001 se estrenaba "Y tu mamá también". Este film del director mexicano Alfonso Cuaron (Harry Potter y el prisionero de Azkaban), no solo volvió un icono a Maribel Verdú, también fue un arma de doble filo para la actriz. Poco después de su estreno y su buen recibimiento, Verdú cuenta que dejó de recibir propuestas y guiones. Un hecho que se prolongó durante dos años, cuando le llegó un guion que la hizo mucha ilusión.

Sin embargo, caprichos del destino, Maribel Verdú que nunca había coincidido en trabajos con Leonor recibió una mala noticia: “15 días antes me dicen que el director no me ve para el personaje. Y que coge a Leonor Watling”. Este gesto le dolió mucho a la actriz que ha admitido que se "quedó llorando" y la marco en su autoestima.

Las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling presentarán los Premios Goya 2025, que se entregarán el 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, tal y como ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.