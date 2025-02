Así es Natalia Belda, la maquilladora oficial de los Goya que también cuida la imagen de la Reina Letizia

Este sábado 8 de febrero el Palacio de Congresos de Granada cogerá la 39ª edición de los Premios Goya. El 47, de Marcel Barrena y La infiltrada, de Arantxa Echevarría, se postulan como las dos grandes candidatas de este año con catorce y trece nominaciones, respectivamente. Segundo premio, con once, y La habitación de al lado, con diez, son las otras grandes favoritas. También encabezan la lista largometrajes como La virgen roja, Casa en flames, La estrella azul y Marco.

El cine español se viste de gala para la noche más esperada del año. La alfombra roja granadina verá desfilar a decenas de actrices, actores, productores, directores y profesionales de todo tipo relacionados con el mundo cinematográfico. Para que todo salga a pedir de boca, serán muchas las personas que pondrán todo su empeño en cuidar cada detalle de la cita.

Natalia Belda, responsable de que cada nominado luzca espléndido

La elegida un año más para dirigir el maquillaje y el peinado de las personas que entregan los premios en la gala y de todo nominado que quiera darse algún retoque es Natalia Belda. Se trata de una de las maquilladoras más reputadas de España, y cuenta con un extenso currículum como colaboradora de revistas de gran reputación -- Vogue, Elle o Glamour -- y como maquilladora de actrices como Blanca Suárez o Anna Castillo. Tras más de veinte años de carrera, le llega ahora la oportunidad de ocupar este papel tan importante en esta fecha señalada.

Parte de su equipo se encontrará en una sala que quedará abierta desde las 13 horas. Desde aquí darán cobertura a todo invitado que desee pasarse. Durante la ceremonia, otro equipo especial se dirigirá, bajo su supervisión, al backstage del escenario para servir de apoyo a los entregadores de premios.

Maquilladora de Letizia y Leonor

Hace año y medio la Reina Letizia sustituyó a Asunción, su maquilladora de toda la vida, por Belda, que ya por aquel entonces contaba con mucho prestigio. Así pues, la maquilladora lleva desde noviembre de 2023 haciéndose responsable del rostro de la monarca. Además, el estilo de make up no make upcon el que acostumbra a aparecer últimamente la Princesa Leonor en sus actos oficiales podría ser también recomendación de Belda. Se trata de un maquillaje natural que ensalza los labios y les da brillo, además de dar protagonismo a la belleza juvenil.