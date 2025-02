La esquiva relación entre los Goya y el flamenco: mucho artista, pero poco premio y poca bulería de verdad

El flamenco lo intenta, pero los Goya se hacen de rogar. La relación entre el género musical de raíz española más genuino y con mayor proyección dentro y fuera del Estado y el cine español es complicada: hay infinidad de documentales y canciones originales presentadas como candidatas, pero pocos premios. Y la presencia en el escenario durante las galas, residual: muchos artistas flamencos, pero haciendo cualquier otra cosa. Quizá sea este año Yerai Cortés el que abra una etapa de mayor conexión entre ambos.

El vínculo entre el flamenco y los premios Goya comenzó tibio: en su primera edición (1987) la Academia reconocía el trabajo de Antonio Gades y del director aragonés Carlos Saura, pero no del todo. Gades y Saura habían inaugurado años antes (en 1974) una relación artística que daría lugar a un nuevo tipo de películas que nunca antes se había hecho en el cine español: a medio camino entre la ficción y el documental, Saura acompañó a Gades en el trabajo de tres grandes obras coreografiadas por el madrileño y contribuyó a alejar el flamenco de los estereotipos que le había impuesto la dictadura de Franco, también en el cine.

La primera fue Bodas de sangre, basada en la obra de Federico García Lorca, que fue rodada como película en un teatro. Después, en 1983, estrenarían Carmen, basada en la ópera de Bizet, que tuvo una enorme repercusión internacional: fue premiada en el Festival de Cannes y candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Y el año en el que se entregaban los Premios Goya por primera vez, 1987, llegaba justo el cierre de la trilogía Gades-Saura con El amor brujo. Sin embargo, no se premió ni el talento de Saura ni el contenido de la cinta: el reconocimiento fue para la dirección de fotografía y el mejor diseño de vestuario.

Esto ha sido una constante en la relación entre el flamenco tantas veces filmado por Saura y los Goya. El director, que se acercó a este género musical y a sus artistas en diversas ocasiones, sólo recibió premios técnicos. Así ocurrió en 1996 con su película Flamenco, un musical que pretendía retratar a los mejores artistas de este arte (estaban Paco de Lucía, Manuela Carrasco, Farruco, Chocolate, La Paquera de Jerez y un largo etcétera). Ganó el Goya a Mejor dirección de fotografía, que se llevó Vittorio Storaro, colaborador habitual del aragonés.

Antonio Gades y Cristina Hoyos en 'El amor brujo', la cinta rodada por Carlos Saura nominada en la primera edición de los Premios Goya (1987). / EPE

La situación se repitió en 2006 con Iberia, un nuevo musical con adaptaciones de la Suite Iberia del compositor Isaac Albéniz protagonizado por artistas como Sara Baras, Enrique y Estrella Morente, Gerardo Núñez o José Antonio Ruiz. De nuevo, Goya a Mejor dirección de fotografía (José Luis López Linares). Flamenco, flamenco, la reedición del primer documental musical de Saura con los artistas de 20 años después, ni siquiera recibió la nominación en 2010. Sí logró una cinta de Saura el Goya a Mejor canción original, pero no fue para un tema flamenco, fue para Fado da saudade, de Fernando Pinto do Amaral y Carlos do Carmo, incluida en el documental Fados, en 2008.

Carlos Saura recibió el Goya de Honor en 2023 a título póstumo, porque fallecería un día antes de que se le hiciera entrega. En el homenaje que se le hizo en la gala de entrega de premios no hubo absolutamente ninguna mención a su relación con el flamenco, ni siquiera con la pieza musical elegida para cerrarla: Natalia Lafourcade interpretó Por qué te vas, compuesta por José Luis Perales e interpretada originalmente por Jeanette, que forma parte de la banda sonora de su cinta Cría cuervos. Una interpretación polémica porque molestó mucho a la cantante original, que se quejó públicamente de no haber podido defender ella misma la canción.

Documentales nominados sin premio

Igual que ahora se reconoce el talento de Antón Álvarez -o C. Tangana- para narrar, en un documental musical, la historia personal del guitarrista Yerai Cortés, muchas películas centradas en artistas flamencos han sido nominadas en esa categoría. Si se atiende a su recorrido, tiene posibilidades de lograrlo. Ya recibió Álvarez el Premio Nuevos Realizadores en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó la cinta, y también triunfó en los Premios Forqué, donde se hizo con el Premio a Mejor documental. Más recientemente, esta misma semana conseguía dos medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos (Mejor Música y Mejor Documental). En los Goya compite con Domingo, domingo; Marisol, llámame Pepa; Mi hermano Alí y No estás sola, y en principio parten como favoritos.

Antes de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, pocos documentales sobre la materia han logrado hacerse con el codiciado cabezón. Ni siquiera las cintas que han retratado a las grandes figuras recientes del género (como Morente, el barbero de Picasso, de Emilio Ruiz Barrachina o Omega, de José Sánchez Montes y Gervasio Iglesias, sobre el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick) lo han conseguido. Sí lo hizo Paco de Lucía, la búsqueda, en 2015. Fue reconocido como Mejor documental, premio que recogió su director, Curro Sánchez Varela -hijo del guitarrista- y sus dos hermanas, Lucía y Casilda.

No lo ganó, unos años después, su eterno compañero, que abordaba Alexis Morante en Camarón, flamenco y revolución. Ese año, 2019, se hacía con él El silencio de los otros, centrado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil. Pero Camarón sí tuvo su momento en los Goya, gracias al actor, Óscar Jaenada, que lo interpretó en una película de ficción titulada con el sobrenombre del genio de la Isla y se llevó el Goya a Mejor actor principal en 2006. La cinta dirigida por Jaime Chávarri también ganó el Goya a Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peluquería.

¿Mejor canción? No muchas, pero un par de artistas

Tampoco ha tenido suerte el flamenco en la categoría Mejor canción original. Muchos artistas de este género, sobre todo en los últimos años, han estado nominados, aunque pocos con un tema genuinamente flamenco. Dos han sido los reconocimientos más o menos recientes: el Goya que ganó María José Llergo en 2022 con la hermosa balada (alejada del flamenco) Te espera el mar, que formaba parte de la banda sonora de Mediterráneo, y el que se llevaron Silvia Pérez Cruz y el guitarrista Chicuelo por No te puedo encontrar, de la película Blancanieves (de Pablo Berger, en 2013). Por fin, un reconocimiento por bulerías.

La cantaora onubense Rocío Márquez lo intentó con La lengua en pedazos, la canción principal de la película Teresa (de Paula Ortiz) junto a Juanma Latorre (Vetusta Morla), una canción en la que Márquez se adapta a un molde pop de aires folkóricos. Fue justo hace un año. Le arrebató el premio Rigoberta Bandini, que se hizo con el Goya por Yo sólo quiero amor (de la cinta Te estoy amando locamente, de Paula Ribó).

Yerai Cortés lo intentará este año con Los almendros, que firma el guitarrista junto a Antón Álvarez y La Tani y no se sabe si pesará más la estadística o el éxito que está obteniendo en otros reconocimientos cinematográficos de la temporada -compite con algunas grandes canciones, como las de Alondra Bentley, Valeria Castro y María Arnal-.

Artistas flamencos haciendo otra cosa

A punto de cumplir 40 años, los Premios Goya han tenido una representación escasa de flamenco en sus galas, a pesar de lo que pueda parecer en los años más recientes. Para la entrega de premios de 2025, que tendrá lugar este sábado en Granada, se anuncian actuaciones de artistas flamencos: los Morente (Soleá, Kiki y Estrella), que además nacieron en la ciudad. Sin embargo, la experiencia llama a tener cautela, ya que no es lo habitual. Fue muy sonada la aparición estelar de Rosalía en 2019, pero no lo hizo para interpretar flamenco: acompañada por el Coro Joven del Orfeó Català interpretó el Me quedo contigo de Los Chunguitos, que por más cercana que esté al flamenco por el origen de los creadores de la canción no deja de ser una balada pop.

Tampoco hizo flamenco, pese a su acercamiento en la introducción, el cantaor de moda, Israel Fernández, que acompañado por su inseparable Diego del Morao interpretó Alegría de vivir: de nuevo un tema pop, en este caso del añorado Ray Heredia, en un mano a mano con Pablo López en la gala de 2023. Después, María José Llergo subió al escenario en los premios de 2024 junto a Niña Pastori e India Martínez para homenajear a una coplera insigne: María Jiménez y su Se acabó. Todavía sin flamenco.

Quién sabe si será este 2025 el año en el que los académicos se entreguen al flamenco, tanto en la gala como en los reconocimientos, y la templada relación entre ambos comience a tornarse en un idilio duradero.