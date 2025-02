Camilla Läckberg, autora superventas de novela negra: "Las mujeres deberíamos estar más enfadadas, como mi personaje Faye"

Dicen que nadie mata mejor que Camilla Läckberg. Pero, realmente, hay alguien que lo hace: Faye, su última protagonista. Si hubiese que personificar a Esa diva sobre la que canta Melody -y que representará a España en Eurovisión este año-, una buena candidata podría ser ella, la protagonista de la saga literaria que la autora sueca cierra este año. Faye es una mujer valiente y poderosa que planta cara a un patriarcado representado por la máxima figura de autoridad que existe en él: su propio padre. “Ahora iba de regreso al lugar que tanto había odiado, para enfrentarse cara a cara con el hombre que más aborrecía de todos. Para su sorpresa, descubrió que no sentía ningún temor. El miedo era el arma que su padre siempre había hecho pender sobre su cabeza para someterla, humillarla y maltratarla, pero ya no podía utilizar contra ella”, escribe Läckberg en las primeras páginas de Sueños de bronce, la nueva novela que llega hoy a librerías y que la escritora ha presentado este miércoles en Madrid.

Läckberg empezó su carrera literaria en 2002, poco después de dejar su trabajo como economista, y no tardó en embarcarse en la novela policiaca. Ese mismo año, aunque a España no llegase hasta 2007, comenzaba con la serie de Fjällbacka (la localidad sueca donde ambientaba sus crímines) protagonizada por Erica Falk, una saga de once libros y con un decimosegundo en camino que cuenta con casi cuarenta millones de lectores en todo el mundo, según los datos de Planeta, su editorial en España. La autora cuenta que hacia 2019 comenzó a sentirse limitada por la zona de confort que suponía Fjällbacka: "Fue entonces cuando decidí ponerme a escribir otra cosa. Aunque digan que no, sé que a mis editores no les hizo mucha gracia. Además, Erica necesitaba unas vacaciones", contaba. Así fue como apareció la serie de Faye, la protagonista más oscura de todas las que había creado y, según confiesa, una de sus predilectas: "Me ha costado mucho despedirme de Faye con esta novela, llevo tanto tiempo con ella que es como si fuera mi amiga".

Pero además de ser escritora, Läckberg es también guionista (acaba de escribir la serie The Glass Dome para Netflix), productora y diseñadora de joyas. Y su familia tiene su propio reality show en Suecia, que verá la luz en abril. "Una experiencia interesante", en palabras de la autora, quien ha accedido a embarcarse en este proyecto después de que la productora sueca de la que es copropietaria le hiciese la propuesta.

La necesidad de protagonistas empoderadas

Faye es, además, la primera de sus protagonistas que no es policía, detective o periodista: es una mujer que asesina preferentemente a hombres. La escritora echaba en falta más personajes femeninos de este tipo en la literatura. "En los 80 había libros escritos por autoras como Jennifer Collins, entonces empecé a preguntarme qué había pasado con esas historias, por qué habían desaparecido. Eran historias de mujeres fuertes que construían imperios, al mismo tiempo que se comían a los hombres para desayunar si hacía falta, pero siempre con muchísimo estilo". Había una necesidad de protagonistas empoderadas y enfadadas que mirasen más allá de buscar al amor de su vida y a hombres fuertes: "Las mujeres deberíamos estar más enfadadas, como mi personaje Faye".

Entonces apareció esa protagonista que ahora, más de un lustro después, regresa por última vez en las páginas de Sueños de bronce, el cierre de la serie. La protagonista de esta historia es una víctima que no permite que la revictimicen, una característica de su personaje de ficción que Läckberg desearía que fuese más habitual en el mundo real: "Faye es fuerte, pero la realidad es mucho más compleja. Los temas como el abuso y la violencia doméstica, problemas que afectan tanto a Suecia como a España, son muchísimo más complejos en la realidad. Especialmente cuando se comparte una vida, se tienen hijos y, muy importante, cuando no se tiene independencia financiera".

En Sueños de bronce, como en toda la serie de su protagonista, sigue presente la apuesta de Lackberg por revertir aquellas reglas no escritas que son distintas para hombres y mujeres. "Mi marido tiene trece años menos que yo, por eso Faye se acuesta con hombres menores que ella. Cuando en Suecia descubrieron la edad de mi marido, el tercero, por cierto, fue un escándalo: estuvo dos años saliendo en todos los medios de comunicación y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. No veía que ocurriese lo mismo cuando algunos de mis compañeros estaban casados con mujeres muchísimo menores que ellos", confesaba Läckberg después de recomendar a todas las periodistas de la sala que, si pudieran, priorizasen estar con hombres más jóvenes: "De verdad, es mucho más divertido, los chicos jóvenes no buscan una figura maternal como sí lo hacen los de cincuenta", decía entre risas.

Ya adelantaba que no era fácil despedirse de la que ha sido una de sus mejores amigas durante los últimos años, pero Läckberg adelantaba que no sería la última vez que estaría cerca de ella: "Una productora ha comprado los derechos de Faye y, probablemente, podamos verla en el cine", contaba antes de terminar la presentación. Los fans de una de las asesinas más leídas de las últimas décadas están de suerte.