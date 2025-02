El clásico de Broadway 'Gypsy' llega esta semana al Teatro Apolo de Madrid de la mano de Antonio Banderas

"Perdona, pensaba que tenías el micrófono, pero ya veo que es una botella de agua. Es que no veo bien de lejos", decía Antonio Banderas entre risas esta mañana en la presentación del nuevo espectáculo que dirige. La cartelera de Madrid hace un hueco esta semana para incluir Gypsy, una de las obras más icónicas del teatro musical estadounidense y una de las más desconocidas en España, que llega al Teatro Apolo de Madrid el próximo 7 de febrero de la mano de Banderas, el responsable de que este musical se representase por primera vez en España en el Teatro del Soho Caixabank, en Málaga, donde ha estado los últimos meses.

La obra se presentó por primera vez sobre un escenario en 1959. Desde entonces, ha ganado 6 premios Tony y 4 Laurence Oliver. Nos sumerge en la historia de Rose, interpretada ahora por Marta Ribera, una madre que lucha por el éxito de sus hijas mientras anhela secretamente alcanzar sus propios sueños. Está basada libremente en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee, y transcurre en el mundo del espectáculo de los años veinte y treinta del siglo pasado. Con libreto de Arthur Laurents, música de Jule Styne y letras de Stephen Sondheim, es una puesta en escena original de propio Antonio Banderas, con Arturo Díez Boscovich dirigiendo a 18 músicos de la orquesta Larios Pop del Soho y coreografía de Borja Rueda. Eso sí, el espectáculo contará con tres de las coreografías originales de Jerome Robbins, que firmó las de musicales como West Side Story o El violinista en el tejado.

"El primer acto es más luminoso", decía Antonio Banderas este martes en la presentación de la obra en el Teatro Apolo. Y así era: un juego de luces acompañado de una música "muy Broadway", apuntaba, y una serie de proyecciones sobre telares que cuelgan por todo el escenario. En el segundo es cuando entra "la enjundia dramática", esa obsesión de Rose con un éxito que busca a toda costa, aunque sea a través de su hija.

El personaje de Rose tiene mucho del Rey Lear y de la Madre Coraje de Bertolt Brecht. "Rose es una de esas mujeres fuertes del mundo del espectáculo, de Hollywood, que hace lo que sea para alcanzar el éxito, aunque sus acciones no sean las más adecuadas", decía Banderas hablando del personaje. Marta Ribera, que encarna a un personaje que también han interpretado Angela Lansbury, Imelda Staunton o Audra McDonald (quien lo hace actualmente en Broadway), dice que el personaje le ha devuelto una ilusión que no vivía desde hace tiempo: "Tenía siete años la primera vez que actué, subió el telón y empecé a llorar de emoción. Sentí algo. Ahora es Rose la que vuelve a provocar ese algo en mí".

Orquesta en directo

Ahora mismo, no hay obra musical en Madrid que cuente con tantos músicos tocando en directo. El máximo son los 14 de El Fantasma de la Ópera, Gypsy lo supera en cuatro. "No hay nada pregrabado", explica Banderas. "No hay coros, no hay ningún instrumento... nada de lo que suena está grabado. Todo va en directo porque tratamos de rescatar esa forma clásica de hacer el teatro musical. Y no es fácil porque es más caro, las cosas como son". Las canciones del musical, además, suenan a música de antes, a otra manera de tocar. El director de la orquesta, Arturo Díez, comentaba que aunque aparentemente sea una música fácil de escuchar, el entramado y la textura que esconde la composición instrumental es bastante compleja: "Es música muy difícil de tocar y bastante virtuosa. Entra de esa forma tan fácil, pero tiene una gran complejidad, especialmente para conseguir ese sonido antiguo", decía.

Una de las escenas de 'Gypsy'. / CEDIDA

Aunque lo musical vaya por vía analógica, eso no quiere decir que falte tecnología en el espectáculo. Banderas explicaba que en Gypsy tienen, por ejemplo, una plataforma giratoria en el centro del escenario que simula a una cámara. Al venir de lo cinematográfico, donde un actor está constantemente perseguido por una cámara, el director está acostumbrado al movimiento. Es como si la plataforma emulase a la cámara: "Aquí no hay cámara, pero la plataforma guía el movimiento de los actores".

Este viernes tendrá lugar la primera función, para la que todavía quedan sitios libres. Excepto los lunes, hay pases todos los días a las 20:30 horas, además de un doblete los sábados con una función extra a las 15:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Apolo y en la web del musical desde 24,90 euros.