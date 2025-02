Un díptico sobre la falta de libertad con música española: el Teatro Real estrena la ópera 'Tejas verdes' junto a 'La vida breve'

"Es Tejas verdes la que ha moldeado a La vida breve, que se ha resignificado y no tiene que ver con el folklore o costumbrismo". Rafael R. Villalobos es el director de escena, dramaturgo y responsable del vestuario del "díptico" que estrena el jueves 12 el Teatro Real (y que se representará seis veces hasta el 22 de febrero): el estreno absoluto de la ópera Tejas verdes, compuesta por Jesús Torres (Zaragoza, 1965), y una nueva puesta en escena de La vida breve, de Manuel de Falla. "Son dos obras que hablan de la privación de libertad: una de forma literal y otra más poética", ha añadido.

El programa supone la representación española en la temporada actual en el Real con la idea de -según ha explicado Joan Matabosch, director artístico del Teatro en la rueda de prensa de presentación de este lunes-, por un lado, completar un programa que, juntas, completan la duración habitual de este tipo de espectáculos y, por otro lado, poner a dialogar dos obras de la música española contemporánea. "Cuando me ofrecieron este doble programa me entusiasmó la idea", ha explicado Torres en la presentación.

"Mi música está unida a la de Falla a través de ciertas ideas de la música española. Creo que toda mi generación de compositores ha sido arroyada por la música alemana, la música contemporánea es monolítica y yo trato de alejarme de esto". Para Torres, es un asunto delicado, ha explicado, por la facilidad con la que esta reivindicación de lo identitario en lo musical se deriva hacia lo político. "Tenemos un pasado musical maravilloso, por qué no tomar ejemplos de lo mejor que ha dado nuestro arte".

La vida breve es una ópera influida musicalmente por el impresionismo y romanticismo tardío -aunque se apunta la mirada hacia las músicas populares, y particularmente el flamenco, tan característica de este compositor- que Manuel de Falla estrenó en 1913 y que fue la obra programada por el Teatro Real para su reapertura en 1997. Con libreto de Carlos Fernández Shaw, la obra narra la historia de Salud, una mujer gitana que se enamora de Paco, un señorito que juega con ella.

La artista Soledad Sevilla en la presentación, el pasado mes de septiembre, de la exposición 'Ritmos, tramas, variables' en el Museo Reina Sofía de Madrid / EFE / Daniel Gonzalez

La lucha de clases y la tragedia del amor prohibido centran una historia que, en esta nueva versión estará protagonizada por la soprano Adriana González (Salud), el tenor Eduardo Aladrén (Paco), la mezzosoprano Ana Ibarra (LA abuela), el bajo Rubén Amoretti (El tío Salvaor) y, para la danza del segundo acto contará con la cantaora María Marín y la danza de José Alarcón, Adrián Gómez, Sara Jiménez, Pol Martínez, Jorge Morera, Yoel Vargas, coreografiados por los premios nacionales de danza Rafael Estévez y Valeriano Paños. "Es quizás la música más famosa de España y desde el principio quise que Estévez y Paños fuesen los responsables de la coreografía, por la manera desacomplejada que tienen de acercarse al universo español", ha indicado Villalobos.

Esa manera de acercarse a los motivos españoles es la misma que ha dirigido el proyecto en lo musical, en palabras de su director musical -y director de la orquesta titular del teatro en las representaciones- Jordi Francés, que ya dirigió musicalmente Tránsito, la primera ópera de Jesús Torres, esternada en el Real en 2021. "Hemos construido todos los personajes y lenguaje orquestal con el mayor respeto a la partitura, pero en conexión con la dramaturgia", ha explicado. "He intentado buscar esa cosa de entraña, de emoción necesaria".

Dos cárceles muy dialogadas

Ambas obras giran en torno a las dos protagonistas, Salud, en La vida breve, y Colorina, en Tejas Verdes. La de Jesús Torres se basa en el libro del mismo título de Fermín Cabal, que a partir de la historia de mujeres que sobrevivieron a las torturas en los centros de detención de Pinochet durante el golpe de Estado y dictadura en Chile. Trenza la historia de Colorina, una mujer que es encarcelada y torturada para que delate a su novio, activista de izquierdas. "Las dos son sacrificadas, una por una cuestión social, la otra por una cuestión ideológica, pero ambos sacrificios están unidos por un tema tan presente en la ópera como el honor", ha explicado Torres.

Para la soprano que encarna a Colorina, Natalia Labourdette, su personaje es "una pobre infeliz que se ha enamorado del chico que no debería" aunque, en su opinión, "las personas no pueden ser apolíticas, porque aunque creamos que nuestros gestos no son políticos están aportando algo socialmente". Para la cantante -que ha sido muy generosa con el trabajo del equipo de danza de La vida breve -"madre mía, después de verlos bailar siempre pienso: '¿qué vamos a hacer nosotros ahora?'"- se trata de una obra de una enorme sensibilidad. "Yo no conocía a Jesús Torres, pero después de leer el manuscrito supe que tenía que hacerlo, porque la historia es increíble y el texto es de una enorme sensibilidad, estudiando me venían ganas de llorar y me pasa mucho en escena, que tengo que poner la cabeza fría porque hay escenas en las que no toca llorar".

A Labourdette le acompañan en el reparto Alicia Amo (Delatora), Ana Ibarra (Doctora), María Miró (Hermana), Sandra Fernández (Madre) y Laura Vila (enterradora), además de un doble coro que, igual que en el caso de La vida breve, dirige José Luis Basso, director titular del Coro del Teatro Real.

Escenografías de Soledad Sevilla

"El Teatro Real ha hecho una gran labor de poner a este equipo junto", ha indicado González, que además ha recordado como referencia en su papel de Salud el trabajo que hizo la soprano española Victoria de los Ángeles, que interpretó a su personaje en 1948 en Londres. "Nunca me había sentido tan escuchada".

La idea de que ambas obras dialoguen entre sí ha dirigido el proyecto, según han indicado tanto su director musical como escénico. La intención, ha recalcado Villalobos, era "crear un hipertexto". Además de las historias de las protagonistas y las conexiones musicales, Villaobos ha querido buscar esa conexión a través de las escenografías. "Para mí la plástica teatral y la belleza son componentes decisivos de la escena, y era muy importante la presencia de un artista plástico", ha explicado Villalobos.

En esta ocasión es Soledad Sevilla (Valencia, 1944), cuya exposición sobre su trayectoria Ritmos, tramas, variables puede visitarse en el Museo Reina Sofía hasta el 10 de marzo. Villalobos ha explicado que, durante el trabajo de creación de este proyecto, Sevilla les hizo una visita guiada por la muestra en la que estaba presente también Torres, el autor de Tejas verdes. "Fue muy emocionante que, tras explicar cómo trabaja el minimalismo y la geometría, Jesús Torres dijera que eso es justamente lo que está detrás del coro de su obra".

Esta relación hace también que el Teatro haya programado algunas actividades culturales en torno al estreno que también tendrán lugar en el Museo Reina Sofía y que pueden consultarse en su página web.

Matabosch ha cerrado la rueda justamente admitiendo la intención de que este díptico se represente de manera conjunta, dada la dificultad de volver a representar las óperas contemporáneas. "El problema más grave no es estrenar una ópera, es que se vuelva a hacer. Hay que luchar para que esto no sea así", ha concluido.