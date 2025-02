Quién es Sophie Thatcher, la nueva reina del terror que solo piensa en abdicar

De los quince proyectos en los que Sophie Thatcher ha participado en su, todavía, corta carrera, la mitad de ellos han estado relacionados o pertenecen sin duda al género de terror. De hecho, su segundo papel importante, cuando tenía solo 16 años, fue nada menos que dar vida a Regan, la niña de El Exorcista, en la serie que retomó la historia, escrita originalmente por William Peter Blatty, y que estaba protagonizada por Alfonso Herrera, Ben Daniels y Geena Davis.

Tras esa entrada por la puerta grande del género, llegaron otros papeles como el de Becky Monroe en When the Street Lights Go On, una serie que, aunque es más bien de ciencia ficción, resulta bastante inquietante, el corto Blink y la serie Yellowjackets, que puede verse actualmente en Movistar+, y donde interpretaba a la protagonista, Nat, en su etapa adolescente (Juliette Lewis encarnaba a la Nat adulta).

Tras estos roles, el currículum de Thatcher como reina del terror no ha hecho más que acumular méritos: en 2023 protagonizó The Boogeyman, un escalofriante thriller de terror basado en un relato de Stephen King. En 2024 apareció en el slasher MaXXXine, la esperada parte final de la trilogía formada por X y Pearl, ambientada en el Hollywood de los 80, y en Heretic, un inquietante thriller psicológico sobre dos mujeres atrapadas en la casa de un misterioso predicador, interpretado por el Hugh Grant más perturbador que habíamos visto nunca.

Ahora la actriz acaba de estrenar La acompañante, que protagoniza junto a Jack Quaid, una mezcla de comedia romántica con una fuerte dosis de ciencia ficción y unos cuantos hectolitros de sangre. Aunque se trata de una de esas películas de las que se recomienda no leer nada al respecto ni ver el tráiler bajo ningún concepto. Ahí van los dos: La película sigue a una joven que, tras una serie de fracasos amorosos, acepta probar una innovadora inteligencia artificial diseñada para ser la pareja perfecta, solo para descubrir que su encanto esconde algo mucho más siniestro.

Este último trabajo, en el que Thatcher, que este año cumplirá 25 años, lleva gran parte del peso en pantalla, la ha consolidado como una auténtica scream queen. Con ello, se une a este selecto grupo de actrices icónicas del cine de terror, como Jamie Lee Curtis en Halloween, Neve Campbell en Scream o Jennifer Love Hewitt en Sé lo que hicisteis el último verano.

La actuación como pasaporte para huir de la iglesia

Esta consagración como reina del terror le llega a Thatcher en el que quizá es el momento más relajado de su vida profesional. Hoy en día, la actriz vive en Los Ángeles junto a su actual pareja, el músico Austin Feinstein, miembro de la banda Slow Hollows, pero durante años no tuvo una residencia fija y su vida, básicamente, estaba dentro de una maleta.

Sophie Bathsheva Thatcher nació el 18 de octubre de 2000 en Chicago, en el seno de una familia mormona. Tiene tres hermanos, entre ellos una gemela idéntica, Ellie. “No había muchos mormones en Chicago en aquella época”, declaró la actriz a la revista Hunger. “Eso nos aisló mucho a mis hermanos y a mí. No ayudaba tampoco el hecho de que ya fuéramos un poco raritos, pero ser mormón lo hacía todavía peor”. La futura actriz tomó pronto la decisión de alejarse de la iglesia, en parte influenciada por sus hermanos mayores, que la habían abandonado cuando ella tenía unos diez u once años. La actuación se convirtió entonces en una excusa inmejorable para no ir a la iglesia los domingos. “Odiaba ir a la iglesia. Lo detestaba. Mis hermanos me decían que era algo maligno. Yo no creo que lo sea, simplemente no es para mí”, confesó.

Lo que sí era para ella era el arte, que expresaba de diversas maneras desde que era muy pequeña. “Siempre sentí la necesidad de actuar o de hacer algo artístico”, explicó también a Hunger. “Me gustaba contar historias. Mi hermana mayor era actriz y la vi actuar desde que era pequeña. Eso me inspiró mucho”.

Thatcher reconoce que, en su infancia y adolescencia, nunca se sintió del todo cómoda dentro de sus zapatos, lo que la impulsó a ponerse en la piel de otras personas. Si en una película veía a un personaje que le gustaba, adoptaba ese personaje durante una semana. "Era una forma de sobrellevar las cosas", explica. "Crecí en un barrio residencial muy bonito, pero donde mis hermanos y yo éramos los únicos realmente interesados en el arte y en cosas diferentes". La decisión de su madre de apuntarla a clases de improvisación y fomentar su expresión corporal fue encauzando a Sophie hacia la profesión que adoptaría poco tiempo después.

La otra gran pasión de la actriz siempre ha sido la música y también recibió clase en una escuela de teatro musical. "Pero conforme fui adquiriendo más experiencia con las cámaras, me di cuenta de que me gustaba más ese tipo de actuación", contó la actriz en la web Geek Chic Elite . "Todavía hago música y me gustaría seguir haciéndolo como una especie de carrera paralela". La intérprete, que ha reconocido ser una fan incondicional de Pavement (protagonizó uno de sus vídeos) y de Elliott Smith, publicó el año pasado su primer EP, Pivot & Scrape, una colección de canciones de dream pop bastante teñidas de oscuridad.

Una reina con ganas de abdicar

A pesar del éxito y la notoriedad que los films de terror le han proporcionado, la actriz ha reconocido que ya se está cansando un poco de haberse convertido en una habitual de las "pelis de miedo".

En una entrevista concedida recientemente a la revista británica Dazed , Thatcher explicó que, aunque es evidente que se le da bien el género de terror, está ya un poco harta de ver su cara asustada en pantalla. "En Heretic, por ejemplo, casi toda la película son planos míos asustada a diferentes niveles", bromea. "Creo que ya estoy preparada para ir dejando esos papeles atrás. Es indudable que esos personajes tienen arcos dramáticos muy interesantes, en los que su historia comienza con miedos o traumas y luego se acaba produciendo una transformación. Pero tengo ganas de que la gente vea otra faceta de mí".

Fotograma de Sophie Thatcher en 'Heretic'. / A24

No obstante, la actriz se muestra muy orgullosa de su carrera hasta el momento y de que el género de terror esté siendo reconocido por la crítica como demuestra, por ejemplo, las nominaciones que ha obtenido La sustancia. Para ella, aunque visto desde fuera pueda parecer un género simple y vacío comparado con otros, el terror le parece algo muy serio.

"He tenido mucha suerte con las películas de miedo en las que he participado", afirma. "Siempre siento cierta lástima por los actores que participan en una cinta de terror mala, porque es un género que exige mucho trabajo emocional y físico. Yo estoy muy satisfecha de todas las que he rodado hasta ahora, pero estoy segura de que también disfrutaré mucho viéndome en pantalla en otros géneros. Sin duda, el terror es mi género favorito. No quiero menospreciarlo, y los fans de las pelis de miedo son increíblemente fieles. Pero creo que ya estoy lista para no acabar cubierta de sangre en todas mis películas".