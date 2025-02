La final del Benidorm Fest proclama a Melody como próxima representante de España en Eurovisión

Melody representará a España en Eurovisión. Zorra no funcionó. Quedó en un puesto 22 que supo a poco tras el furor que despertó en España. Acumuló millones de reproducciones y estuvo en la conversación pública, pero la propuesta de Nebulossa no caló. Ahora bien, por primera vez, la audiencia escogió la canción que más le gustaba y no la que, a priori, como ocurrió antes, funcionaría mejor en el festival.

Daniela Blasco (Uh na na), Kuve (Loca x ti), Mawot (Raggio di sole), Lachispa (Hartita de llorar), Mel Ömana (I'm A Queen), J Kbello (V.I.P.), Lucas Bun (Te escribo en el cielo) y Melody (Una diva) han actuado por hacerse con el Micrófono de Bronce, el pasaporte a Eurovisión.

¿Qué opciones tiene Melody en Eurovisión? Los expertos analizan 'Esa diva' La emoción pudo con Melody tras levantar el Micrófono de Bronce. No esperaba cumplir el sueño que hace 16 años le arrebató Soraya Arnelas. Quería ir a Eurovisión y, desde entonces, ha ido forjando la candidatura que le llevará a Suiza. Esta sábado, tras superar problemas técnicos y filtraciones indeseadas, la artista ha reventado el Benidorm Fest. Sólo nueve puntos le han separado de Daniela Blasco, una distancia insalvable incluso para la favoritísima. Coronada en España, ahora el reto es vengar el puesto 22 de Nebulossa. Pese al delirio que provocaron, María y Mark no convencieron ni al público ni al jurado. ¿Mejorable? Está difícil.

Castañuelas y zapateos a Eurovisión: la 'vieja España' de Melody gana el Benidorm Fest con un batiburrillo de clichés A la España de Melody le fascina 2009. Parece ser que aún no ha superado que, por aquel entonces, Eurovisión se le escapara. Y, claro, ahora que su mesías lo ha vuelto a intentar, no podía fallarle. Da igual que Una diva suene obsoleta y trasnochada, tocaba resarcir la estocada. Fuera como fuese. La artista ya podría haber competido con El baile del gorila que, por supuesto, también se hubiera llevado el Benidorm Fest de calle. Representará a España en el Viejo Continente y, en Albania, por lo menos, algún voto nos caerá. Seguro que, como Nebulossa, de aquí a mayo, hay margen de mejora. Y, si todo va bien, en función de lo que lleven Serbia, Chipre y Georgia, podemos optar a un puesto decente. La nota la daremos. O no. Castañuelas y zapateos a Eurovisión: la 'vieja España' de Melody gana el Benidorm Fest con un batiburrillo de clichés

Así quedó la clasificación del 'Benidorm Fest 2025' que coronó a Melody como ganadora El 'Benidorm Fest 2025' ha llegado a su fin con Melody como ganadora con el tema 'Esa diva', el cual tendrá que defender el próximo mes de mayo en 'Eurovisión'. A pesar de que Melody fue la favorita del público y obtuvo suficientes puntos como para alzarse con la victoria, ¿cuántos logró amasar finalmente cada finalista? A continuación te mostramos el desglose de votos tanto de jurado como de televoto y la suma final de los mismos. Así quedó la clasificación del 'Benidorm Fest 2025' que coronó a Melody como ganadora

Irá a Eurovisión... Las presentadoras han desvelado a la artista que, gracias al apoyo del jurado y del público, representará a España en Eurovisión El jurado le ha otorgado la máxima puntuación a J Kbello, Daniela Blasco y Melody.

El público, a Melody. Una vez sumados los resultados, se ha desvelado que será Melody quien viaje hasta Basilea para la gran final de Eurovisión.

Se cierran las líneas Después de pedir el voto, los ocho finalistas tienen unos minutos para relajarse antes de que se revelen los votos del jurado y del público. Hoy, además, se muestran por primera vez los porcentajes exactos. Antes de ello, la actuación Rigoberta Bandini, que regresa a este escenario tres años después de cantar Ay mamá por primera vez en Benidorm.

Melody, diva Tiene muchas posibilidades de convertirse en la ganadora del Benidorm Fest. En el escenario, Melody derrocha fuerza vocal y actitud escénica. Se notan los años de carrera musical y la experiencia sobre las tablas. La canción es pegadiza, aunque resuena a otra época, y el plano inicial con esa bata de cola de cinco metros de largo es impresionante. Su pelo, también. Todo dependerá del jurado y del público.

La paz de Lucas Bun Fue la gran sorpresa de su semifinal, pero no irá a Eurovisión. Lucan Bun emociona desde la sencillez y la tranquilidad. Vocalmente correcto y su iluminación es casi hipnótica, se nota que está medida al detalle. Aun así, su paz pasa desapercibida entre las propuestas de sus compañeros.

J Kbello, lo que España necesita El gaditano es justo lo que España necesita en Eurovisión después de Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa. Su propuesta es la más efectiva de las dieciséis, también de las ocho de la final. Baile a punto y vocalmente mejor que en su semifinal, es una actuación redonda que no necesitaría demasiados cambios de cara a Eurovisión. Veremos.

Mel Ömana, una actuación redonda De nuevo, como en la semifinal, una actuación sencilla, pero que funciona. Vocalmente redonda, las onomatopeyas que Mel Ömana hace con su voz son divertidísimas. Ha vuelto a llenar el Palau con una personalidad arrolladora. Un acierto, vaya, clara candidata a llevarse el micrófono de Bronce.