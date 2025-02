'Zorra', año I: la nueva vida de Nebulossa, los últimos ganadores del Benidorm Fest

A pesar de su puesto en la final de Eurovisión, Zorra se sigue escuchando. María Bas (Alicante, 1968) y Mark Dasousa (Alicante, 1974) conquistaron la edición anterior del Benidorm Fest con una actuación de la que se habló en el buen y el mal sentido. Quienes entendieron la propuesta de Nebulossa la celebraban, coreaban “soy más zorra todavía” cuando llegaba el momento y reconocían la ironía y la reapropiación de un término tradicionalmente machista. Los que no, se alegraron del resultado recibido en el festival europeo y se recrearon con algún que otro “os lo dijimos”, “se veía venir” y sucedáneos. Zorra, que acumulaba más de tres millones de reproducciones antes del festival, ocupó el puesto 22 en un Eurovisión que se llevó The code.

Cuando ganaron el Benidorm Fest, no podían creer lo que estaban viviendo: "No me imaginaba que todo esto fuese a llegar hasta aquí cuando envíe la canción a RTVE. Esto se ha hecho muy grande. Nuestro sueño era darnos a conocer y llevar nuestra propuesta musical a todas las personas. Los artistas siempre queremos que se reconozca nuestro trabajo y esa era nuestra fantasía. Nunca pensamos en ganar", decía María Bas en la rueda de prensa posterior al certamen el año pasado. No les acompañaron los resultados en Eurovisión, pero la pareja estuvo conforme con su show. Aunque no dieron demasiadas declaraciones al final de la gala, los artistas aseguraban ante las cámaras de RTVE que habían bajado “superanimados” del escenario.

Ahora, la pareja sigue cantando la canción que les llevó a Eurovisión y con la que representaron a España en Malmö. En una entrevista ofrecida al diario AS, aseguraban que a medida que pasa el tiempo, la canción es cada vez mejor entendida por el público. Especialmente el internacional: “Nos sorprende que, incluso en Europa, nos reclaman para hacer actuaciones para cantar Zorra allí. Es un orgullo”. Después de Zorra, han sacado más canciones que tienen “mucho pop y mucho sinte”, como ellos mismos afirman en su carta de presentación, aunque el álbum todavía no llega. El primer single después de Eurovisión fue Cotilleo, un tema en el que María Bas se presentaba como Santa Mery de las Zorras y donde el dúo alicantino volvía a lanzar una letra ácida e irónica: "Sé lo que piensas pero ya no me renta ¡no! / Entrar en un vaivén de desavenencias ¡no! / Por un injusto comentario / Un cotilleo de mierda", dice la canción. Después vino Por ti por mí, y el pasado diciembre lanzaron Bailar hasta morir.

Un año después, Zorra sigue haciendo números. Su actuación en la cuenta de YouTube de Eurovisión alcanza los cinco millones y medio de espectadores y la canción en Spotify ya supera los 34 millones de reproducciones. Nebulossa actuarán en la final del Benidorm Fest antes de pasar el relevo al siguiente ganador. Volverán los “zorra, zorra, zorra” al escenario que vio a María y a Mark hacerse con el micrófono de bronce.