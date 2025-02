La final del Benidorm Fest, al minuto: última hora, ensayos, invitados, actuaciones...

Zorra no funcionó en Eurovisión. Quedó en un puesto 22 que supo a poco tras el furor que despertó en España. Acumuló millones de reproducciones y estuvo en la conversación pública, pero la propuesta de Nebulossa no caló. Ahora bien, por primera vez, la audiencia escogió la canción que más le gustaba y no la que, a priori, como ocurrió antes, funcionaría mejor en el festival. De ahí que, al menos aquí, fuese un fenómeno social. Este sábado toca elegir de nuevo: arranca la final Benidorm Fest 2025 con ocho propuestas distintas entre sí.

A las 22:00 en RTVE, Daniela Blasco (Uh na na), Kuve (Loca x ti), Mawot (Raggio di sole), Lachispa (Hartita de llorar), Mel Ömana (I'm A Queen), J Kbello (V.I.P.), Lucas Bun (Te escribo en el cielo) y Melody (Una diva) lucharán por hacerse con el Micrófono de Bronce, el pasaporte a Eurovisión.