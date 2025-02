¿Se lleva dinero el ganador del Benidorm Fest?

En la cuarta edición del Benidorm Fest han participado 16 concursantes en total. Ocho de ellos actuaron en la primera semifinal del martes 28 de enero, los otros ocho fueron los protagonistas de la segunda semifinal del jueves. En cada gala, cuatro de ellos fueron elegidos para volver a interpretar sus temas en una última ronda en la que solo uno de ellos se alzaría con el gran premio: el micrófono de bronce, pase directo a Eurovisión. Esta noche se conocerá el nombre del ganador, que está entre Kuve, Lachispa, Daniela Blasco, Lucas Bun, Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot.

Para cualquier cantante que haya presentado su candidatura al Benidorm Fest este año, la mayor recompensa era conseguir el billete con destino a Basilea, lugar que será la sede de Eurovisión tras la victoria de Suiza en la edición anterior del festival. Pero surge una duda: ¿Hay algún premio además de representar a España en Eurovisión?

La compensación económica que se lleva el ganador del Benidorm Festival

El ganador del Benidorm Fest no recibe ningún tipo de premio en metálico. El reconocimiento se limita a convertirse en el representante de España en el Festival de la Canción europeo -que no es poco- y todo lo que ello trae consigo. No obstante, además de la repercusión mediática y la promoción que conllevan este tipo eventos, Eurovisión es un escaparate mundial para artistas de todos los países, a partir del cual pueden obtener mayor visibilidad de su música, pero no habrá compensación económica. Después de Eurovisión, eso sí, suelen llegarle al artista propuestas de actuaciones, colaboraciones, campañas publicitarias y otros trabajos que pueden hacer que el ganador del Benidorm Fest gane dinero tras el festival.

Después de su paso por el certamen, Chanel explicó que tampoco “te pagan por ir a Eurovisión”. Pero la visibilidad que brindan festivales como el Benidorm Fest a nivel nacional y Eurovisión a nivel internacional puede actuar como un trampolín para impulsar las carreras y los proyectos de los artistas.