El boicot contra Melody que le impidió ir a Eurovisión hace 16 años: "Soy cantante, no boxeadora"

No es la primera vez que Melody intenta representar a España en Eurovisión. Han pasado 16 años desde entonces y, ahora, tras meditarlo, encara el Benidorm Fest con un sólo propósito: ganar. Anoche, lo dejó patente en la segunda semifinal. Una diva demostró a público y jurado que era merecedora de la final que se disputará, junto a Kuve, Daniela Blasco, Lucas Bun, Lachispa, Mawot, Mel Ömana y J Kbello, este sábado. Las casas de apuestas la colocan como unas de las favoritas, pero no se fía. La otra vez también y, al final, se quedó a las puertas. Un hito teniendo en cuenta los escollos que debió superar para sacar adelante su actuación. ¿Una mano negra?

Fue en 2009 cuando Melody, tras años tentada por los eurofans, decidió presentar su candidatura a Eurovisión 2009: el retorno. De nuevo, RTVE se alió con MySpace para organizar una preselección online. Aunque con un matiz: esta vez las canciones lucharían por géneros musicales. Ella lo hizo en la categoría Latina, donde se clasificó en la primera posición con 208.481 puntos, seguida de Santa Fe y Jorge González.

Su propuesta era Amante de la luna, un tema con Los Vivancos que rápidamente se posicionó como uno de los preferidos de la audiencia. Por aquel entonces, tenía 19 años. Y, a pesar de su corta edad, defendió el proyecto con salero y garra. Tras una semifinal que coronó al obtener la máxima puntuación, se batió en duelo con Soraya Arnelas. Ahora bien, no lo hizo con todas las garantías. A horas de la final, sus bailarines se plantaron. Nadie sabía qué había pasado. Un silencio se impuso en el equipo de la artista, que no dio explicaciones hasta tener confirmada la decisión. Los rumores terminaron siendo ciertos.

“Ellos se han presentado con ilusión y orgullo al proceso de selección. Transcurrido el periodo promocional y elegidos como protagonistas, han entendido que no se han cumplido los requisitos técnicos y artísticos necesarios para defender la canción con la calidad y profesionalidad necesarias que consigan reflejar los parámetros esenciales que quieren expresar y aportar con su colaboración”, reflejaron en un comunicado de prensa.

Un empate de infarto

No fueron los únicos que se quejaron por las condiciones de trabajo: Yulia Valentayn, que terminó sexta, también hizo lo propio. In extremis, Melody tuvo que buscar otro cuerpo de baile. Lo consiguió a escasas horas de la gala, lo que le permitió luchar por la victoria. Sin embargo, no fue el único revés al que tuvo que enfrentarse. “La persona que no entienda nuestro idioma se va a conmover porque, cuando yo escucho un tema en inglés que tenga ritmo, no me hace falta conocer la letra para que me llegue. Es una canción de amor, con un punto picarón, sensible y sentimental. Es una fusión de muchas cosas”, señaló Melody a Eurovisión-Spain días antes.

Durante la votación del jurado, compuesto por José Luis Uribarri, Mariola Orellana, Mauro Canut, Toni Garrido y Víctor Escudero, recibió 12 puntos, mientras que Soraya, 10. El público, por su parte, las invirtió. Y, sumando todos, en plena tensión, empataron con 22 votos. ¿Qué pasó? La normativa decía que, en dicho caso, prevalecía la decisión de los espectadores. Y, por tanto, La noche es para mí iría a Eurovisión.

¿Mala relación?

“Ha sido una final dura, muy repartida. De infarto, lo hemos pasado muy mal”, dijo la ganadora a RNE nada más conocerse el veredicto. La La Love You, Mirela, Julia Bermejo, Noelia Cano y Salva Ortega fueron algunos de los otros participantes en la final. No obstante, todos los focos estaban puestos en Melody y Soraya. De ahí, precisamente, que los rumores hablasen de una supuesta mala relación entre ellas. Es cierto que jamás se mostraron juntas en público, pero tampoco realizaron declaraciones en este sentido.

“Por mi parte, rivalidad no hay ninguna. Soy cantante, no boxeadora. Me parece bien que se haya presentado Soraya. Eurovisión es un festival importante, al que tiene que concurrir mucha gente. Me gusta el compañerismo. No hay rivalidades”, contó Melody al citado portal. En esta ocasión, lo hará con Esa diva: esta canción hubiese tenido sentido hace 15 años, hoy sólo arrastra el apoyo de quien no la vio coronándose entonces. Por ello, justamente, no es descartable su victoria.