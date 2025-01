Amélie Casasole, directora del Festival de Nimes: "habrá una programación colegiada"

"Amélie Casasole reafirma que el Festival se centrará en la creación, el apoyo a los artistas y la innovación, dando continuidad a la línea artística desarrollada en los últimos años; pero también dando a conocer a los artistas flamencos internacionales, franceses y locales con mayor regularidad". Dos días después de conocerse la dimisión de Chema Blanco como consejero artístico del Festival de Flamenco de Nimes, el de mayor repercusión fuera de España, la directora del teatro de la ciudad, del que depende el evento, ha enviado un comunicado de prensa a los medios en el que agradece el trabajo de Blanco y avanza algunos cambios para el futuro, como ampliar el espacio para los artistas franceses. Además del comunicado, Casasole ha atendido, en exclusiva, las preguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Pregunta: ¿Cómo recibe la dimisión y por qué decidió aceptarla? ¿Se planteó en algún momento tratar de llegar a un entendimiento que resolviese la situación de forma que no pasase por la renuncia de Chema Blanco?

Respuesta: En primer lugar, me gustaría agradecer a Chema Blanco, asesor artístico del Festival de Flamenco, por la riqueza de nuestros intercambios. Estos dos años de colaboración de alta calidad han hecho de esta edición del 35 aniversario un gran éxito. Llegué con un nuevo proyecto en 2023 y estoy encantada de que Chema Blanco aceptara acompañarme en este periodo de transición que era necesario para permitir la evolución progresiva del proyecto. Chema Blanco quizás no esté totalmente en sintonía con estas nuevas orientaciones. Es una persona muy apasionada y creativa y comprendo su deseo de embarcarse en nuevos retos profesionales. ¡Respeto plenamente su decisión y me alegro mucho de que su colaboración con el Théâtre de Nîmes finalice con tanto éxito, en gran parte gracias a él! Le estoy muy agradecida por el trabajo que ha realizado y siempre estaremos encantados de recibirle en el Théâtre de Nîmes con motivo del Festival.

Andrés Marín en 'Un aire de signos', la performance con la que abrió la 35 edición del Festival de Flamenco de Nîmes / Sandy Korzekwa / Festival de Flamenco de Nîmes

P: ¿Corre peligro el festival? ¿Hay algo ya avanzado de la edición 36 del festival que se vaya a mantener?

R: ¿Por qué debería estar en peligro el festival? Desde hace 35 años el festival se ha caracterizado por las numerosas direcciones artísticas de gran calidad que han forjado su reputación. La edición de este año ha sido un gran éxito, y aprovecharemos este impulso para escribir una nueva página en la historia de este magnífico festival, que seguirá centrándose en la creación, el apoyo a los artistas y la innovación, dando continuidad a la línea artística desarrollada en los últimos años.

Para la 36ª edición quiero que sigamos abriéndonos a nuevos públicos ofreciendo más eventos gratuitos en diferentes lugares de la ciudad y al aire libre, dando a conocer a los artistas flamencos internacionales, franceses y locales. Por último, trataremos de desarrollar colaboraciones locales con otros agentes culturales de la ciudad y del área metropolitana. En este sentido me gustaría reforzar los vínculos con el festival off, para que haya un verdadero enriquecimiento mutuo y una efervescencia en la ciudad en torno al flamenco durante todo el periodo del Festival. La vertiente de investigación, actualmente presente en forma de conferencias, jornadas de estudio, encuentros, exposiciones y proyecciones, también me parece esencial mantenerla.

P: ¿Mantendrá la fórmula de directora + consejero artístico o le gustaría probar otras modalidades de organización para el festival?

R: Para llevar a cabo este proyecto, en toda la diversidad de propuestas que lo construirán, quiero poner en marcha una dinámica de programación colegiada.