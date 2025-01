La segunda semifinal del Benidorm Fest, al minuto: última hora, novedades, ensayos, actuaciones...

Zorra no funcionó en Eurovisión. Quedó en un puesto 22 que supo a poco tras el furor que despertó en España. Acumuló millones de reproducciones y estuvo en la conversación pública, pero la propuesta de Nebulossa no caló. Ahora bien, por primera vez, la audiencia escogió la canción que más le gustaba y no la que, a priori, como ocurrió antes, funcionaría mejor en el festival. De ahí que, al menos aquí, fuese un fenómeno social. Tras la victoria de Kuve, Daniela Blasco, Lachispa y Lucas Bun en la primera semifinal, este jueves toca elegir de nuevo.

A las 22:60 horas en RTVE, Mel Ömana (I'm A Queen), Henry Semler (No lo ves), DeTeresa (La pena), J Kbello (VIP), Carla Frigo (Bésame), Mawot (Raggio di sole), Celine Van Hell (La casa) y Melody (Una diva) lucharán por hacerse con una de las cuatro plazas en la final del sábado. En EL PERIÓDICO DE ESPAÑA te lo contamos al minuto.

Pedro del Corral Redactor de Cultura ¿Quiénes son los favoritos? Todo parece indicar que Melody ganará la segunda semifinal del Benidorm Fest. Tiene la canción más escuchada de la edición y corona las casas de apuestas al lado de Lachispa. Por lo que, salvo estropicio, la intérprete de Una diva pasará a la final del sábado. La pregunta es con quién. Lo más probable es que lo haga junto a J Kbello, DeTeresa y Celine Van Heel. No hay que perder de vista a Carla Frigo que, si hace una actuación decente, a pesar de la canción, podría colarse entre los elegidos. Este jueves, junto a Mawot, Henry Semler y Mel Ömana, desvelarán su bien más preciado: las puestas en escena. Los escogidos se sumarán a Kuve (Loca x ti), Lachispa (Hartita de llorar), Daniela Blasco (Uh nana) y Lucas Bun (Te escribo desde el cielo) en una final a ocho, en la que se decidirá quién representará a España en Eurovisión. Los favoritos de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025: ¿sólo Melody tiene posibilidades?

Pedro del Corral Redactor de Cultura El orden de las actuaciones, clave La primera semifinal podrá verse en RTVE tras La Revuelta. Comienza a las 22:50, pero quienes quieran ir metiéndose de lleno en el festival, podrán ver Benidorm Calling a las 20:30 en RTVE Play, un programa previo con las últimas novedades. El orden de las actuaciones se dicidió ayer por sorteo. Queda así: Mel Ömana Henry Semler DeTeresa J Kbello Carla Frigo Mawot Celine Van Heel Melody