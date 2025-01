FestiLIJ3C: La librera que trae a Tres Cantos a las estrellas internacionales de la literatura infantil con triple ampliación de aforo

"Este es el mejor festival infantil y juvenil en el que he estado en todo el mundo". Elisabetta Gnone es una escritora italiana bestseller, que ha recorrido el mundo gracias a sus libros para niños y jóvenes, como la serie Fairy Oak o la serie de cómics W.I.T.C.H, se ha sentido tan cómoda en Tres Cantos que en esta, la octava edición del festival de literatura infantil y juvenil FestiLIJ3C, ha querido volver. "Esto no existe en ningún otro sitio, la camaradería que se respira es única". Y lo hará con varias actividades, al igual que Steve Smallman, creador de la serie de cuentos infantiles La ovejita que vino a cenar, entre otros. Gnone será una de las 65 autoras -también estará, entre otros, la más reciente Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Mónica Rodríguez- que pasarán por un encuentro que llena hoteles y restaurantes durante su celebración y en el que, según Elena Martínez (Madrid, 1978), su directora y creadora, prima la camaradería entre los autores y el protagonismo de los niños. "Ellos me ayudan a elegir a qué autores invitamos", explica.

Aunque arrancó este jueves en el Centro Cultural Adolfo Suárez, la mayoría de las actividades del FestiLIJ3C tendrán lugar entre el viernes por la tarde y el domingo en diferentes espacios de la ciudad, en una edición que crece en relación a la del año anterior. El festival nació de la nada: Martínez, que cuenta con dos librerías en Tres Cantos y también es escritora, gestora cultural y maestra, estaba empeñada en organizar actividades que animasen a sus alumnos a seguir leyendo. Así que se le ocurrió organizar una pequeña feria del libro a la que pudieran venir los autores favoritos. Lo hizo sin ningún tipo de ayuda, gracias a su relación con otros escritores.

Pero funcionó tan bien que decidió repetir, y poco a poco se fueron sumando negocios locales a la iniciativa, y las instituciones locales y regionales. Hasta llegar a una octava edición en la que se ha visto obligada a ampliar el aforo de algunas de las actividades previstas -gratuitas, muchas de ellas de libre asistencia- hasta tres veces y tener que trasladarlas a otros espacios con mayor capacidad.

El caso de Gnone no es único: hay autores que quieren participar en todas las ediciones, como Pedro Mañas, autor de la saga Anna Kadabra, que en esta octava edición repite en una actividad muy poco convencional: un duelo de ilustradores entre David Sierra y Luján Fernández, dibujantes que suelen ilustrar las obras de Mañas. "Es una actividad divertidísima, esta siempre tiene llenazo", recalca Martínez.

Elena Martínez, creadora y directora del festival de literatura infantil y juvenil de Tres Cantos, FestiLIJ3C / Carmen Agudo / FestiLIJ3C

Actividades poco convencionales

Una lectura continuada de La historia interminable -que inspira además el cartel de esta edición, realizado por el ilustrador y escritor Miguel Calero-, cuentacuentos para todas las edades -y también en inglés-, talleres de cómic, ilustración o creación de personajes o el encuentro con los autores son algunas de las actividades previstas a las que se puede acudir en esta edición del festival. Además, el festival mantiene su compromiso con la literatura juvenil, un segmento que, según el barómetro de lectura, representa el grupo que más lee pero que menos recomendaciones recibe por parte de libreros y bibliotecarios.

Pero también unos novedosos talleres de radio y teatro -de la mano del dramaturgo Bruno Poelles- y algunas charlas orientadas a público adulto -para ayudarles a prescribir libros juveniles- o incluso actividades para los autores, como el encuentro ¿qué quieren los lectores? Los autores preguntan a los niños, en el que participarán niñas y niños de los clubes de lectura de la librería Serendipias y de la Biblioteca Lope de Vega junto a los autores y autoras presente.

"No hay mejor manera de fomentar la lectura que haciendo partícipes a los lectores" es el lema del festival y su directora lo lleva muy a rajatabla. Martínez lleva 20 años organizando eventos culturales e insiste en la importancia de que la infancia conozca que quienes escriben sus libros son personas de carne y hueso y con los que pueden crear un vínculo. Esta filosofía ha creado una comunidad fiel, con jóvenes que comenzaron asistiendo al festival con seis años y ahora, como adolescentes, continúan participando como voluntarios. "Presentan a los autores y echan una mano en la organización y se sienten protagonistas", explica la directora.

"Se crea un ambiente diferente al que se encuentra en otros festivales, la relación entre autores y lectores y entre los propios autores es muy especial aquí". Y añade: "La autora Chiki Fabregat -Zoila, Cuando la luna llora y El cofre de Nadie - siempre dice que somos la aldea gala". Esa camaradería también ha fructificado en nuevas obras: Martínez confiesa que varios libros se han podido escribir gracias al festival. "Los autores salen con muchas ideas de aquí, gracias al intercambio con sus lectores", indica.

Premios Torre del Agua

De la iniciativa del FestiLIJ3C nacieron también unos premios que se entregarán el sábado: los Premios Torre del Agua, nombrados así como homenaje a uno de los elementos más característicos de la ciudad: una torre que pertenece al Canal de Isabel II, que recoge y abastece de agua a la ciudad. A Martínez le gusta decir que son los Goya de la literatura infantil y juvenil, porque son los únicos premios que incluyen diferentes categorías para reconocer el trabajo de todos los que forman parte de la cadena del libro. En total son 14 categorías que incluyen desde álbum ilustrado a libros para primeros lectores autónomos, cómic, libros de conocimiento...

"La selección de finalistas se hace precisamente gracias a las opiniones de los participantes en los clubes de lectura, de los clientes de las librerías... Primero seleccionamos los libreros, después, esa selección pasa la criba de los peques, y a veces es complicado, hay unas peleas que no veas, tenemos que pedir ayuda para desempatar con prescriptores", relata.

En la octava edición se entregará un premio honorífico por su dedicación a la literatura infantil y juvenil a Luisa Villar Liébana, que además de contar con una dilatada trayectoria como escritora -con especial dedicación al cuento y la novela detectivesca de intriga para niños y jóvenes-, ha coordinado también numerosos programas de animación a la lectura.