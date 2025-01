Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Quizá no sea la opción más arriesgada, pero sí la única que cumple los requisitos para garantizar un buen puesto en Eurovisión. A priori. De latido urbano y venada quinqui, V.I.P. es hija de su tiempo: actitud, sonido y discurso. A J Kbello sólo le falta ajustar el tiro para arrasar en el Benidorm Fest. Pues no hay que olvidar que, en un certamen tan feroz, no vence la mejor canción, sino el paquete perfecto. Para ejemplos: Euphoria (Suecia, 2012), 1944 (Ucrania, 2016) y Zitti e buoni (Italia, 2021).