Quiénes son K!ngdom, la banda de la diseñadora de joyas dentales Ane Rada que tiene el 'hit' del Benidorm Fest: así fue su actuación

No se dieron por vencidos. Ane, Iván y Jorge han intentado participar en el Benidorm Fest desde la primera edición. Y, cada año, pese a la negativa del anterior, han enviado su respectiva canción a concurso. Tras quedar como reservas en 2024, RTVE ha apostado por ellos gracias a la hipnótica Me gustas tú. Heredera de Nochentera, la propuesta de K!ngdom tiene todos los ingredientes para convertirse en el último hit del formato. Por ahora, aunque no se han clasificado para la final, ya se están viralizando en TikTok e Instagram.

El trío se formó en 2019, después de que Iván y Jorge encontrasen a Ane a través de Banger, el Tinder de los artistas. Estudiantes por aquel entonces, apostaron todo al electropop que les caracteriza. Leave It All fue la primera canción de una carrera que, poco a poco, ha ido asentándose. Llevan seis años recorriéndose España, haciendo de las salas su segunda casa. El gran salto llegó tras poner música al programa La Voz: contaron con ellos para la banda sonora de Valeria, la serie de Netflix que ha roto las audiencias.

La cabecera se coló en la lista Los 50 más virales de España en Spotify, lo que llevó la banda hacia otros públicos. Desde entonces, han editado canciones tan populares como Confieso, Atike! y Hetero pero, todas con gran acogida en las plataformas. Sin olvidar la versión de Sólo quiero bailar, que se coló entre las más escuchadas del año. De hecho, fue escogida por la última edición de Operación Triunfo para una actuación grupal. Un éxito que les ha llevado por los principales festivales del país, entre ellos el Cooltural y el B-Side.

También han dado el salto a Hungría y República Checa, aunque esperan pisar pronto Latinoamérica, donde ya han colaborado con los mexicanos Playa Limbo. A la par, Ane compagina la música con su otra gran pasión: el diseño de joyas dentales. Graduada en Odontología, puso en marcha la marca Xtravaganza, especializada en este sector. Una de las pioneras en introducir esta moda en España.