Quién es Daniela Blasco, la bailarina de Justin Bieber que ha dado la sorpresa en el Benidorm Fest: así fue su actuación

Flow pegajoso, diva divina

Grita "brum brum, dame, dame gasolina"

Él me llama y voy llamativa

Esto suena sweet, sabe a golosina

Hay un party en la calle

Mándame la ubi' que esto es otra movie

Báilame como sabes (Como sabes)

Dale, no pare', dale, dale, no pare' (Yeah)

Uh nana, uh nana (Eh)

Estamos pegados como chicles

Uh nana, uh nana (Eh)

En el party estamos disponibles

Llegaron las killas, esto se prendió

Me da igual el BPM no me quedo block

Ando con los míos, con las mías

Siеmpre de subida porque no hay stop

Tе tiré un besito

Noto que me miras de lejitos

Quiere que bailemos pegadito'

Pero sabes que yo nunca me quito

Vamo' a darle hasta abajo (¿Cómo?), hasta abajo (Hasta abajo)

Pónmelo suave que yo no me relajo

Dale hasta abajo (¿Cómo?), hasta abajo (¿Cómo?)

Sabes que no me cuesta trabajo

De abajo hasta arriba, para arriba

El brillo de la disco me combina

Me ven entrando todos se activan

Todo el mundo da palmas pa' que siga

Uh nana, uh nana (Eh)

Estamos pegados como chicles

Uh nana, uh nana (Eh)

En el party estamos disponibles

Uh nana, uh nana (Eh)

Bailamos pegados como chicles

Uh nana, uh nana (Eh)

Pa' ti, papi, no estoy disponible

Hay un party en la calle

Mándame la ubi' que esto es otra movie

Báilame como sabes

Dale, no pare'

Si dicen lo contrario, en el barrio

Se monta la fiesta también

Tu mal comentario, no es necesario

Es algo que no pregunté

Uh nana, uh nana (Eh)

Estamos pegados como chicles

Uh nana, uh nana (Eh)

En el party estamos disponibles

Uh nana, uh nana (Eh)

Bailamos pegados como chicles

Uh nana, uh nana (Eh)

Pa' ti, papi, no estoy disponible