Quién es Chica Sobresalto, la artista que Operación Triunfo echó de la final se reivindica en el Benidorm Fest: así fue su actuación

Chica Sobresalto es el alter ego de Maialen Gurbindo (Atarrabiako, 1994), la tormenta de emociones que ha participado en el Benidorm Fest. Hoy tiene más de 200.000 oyentes mensuales en Spotify, pero la música llegó a ella cuando era una niña. Como contaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en una entrevista, de pequeña escuchaba desde Vivaldi hasta Chenoa: “Empecé a componer por vaga, pues aprender las canciones de otros artistas me parecía más complicado que inventarlas yo”. Lo de escribir lo llevaba de serie, pero el escenario se le resistía hasta que apareció Chica Sobresalto, el nombre que le permitió superar sus miedos y subirse a las tablas.

Con 14 años ya escribía sus canciones y antes de cumplir la mayoría de edad, la cantautora se mudaba a Madrid como otros tantos que quieren dedicarse a la música. Allí, en 2017, autoeditó su primer disco, un proyecto que no le resultó rentable económicamente, pero que la ayudó a crecer personal y profesionalmente, como contaba en la entrevista.

Ahora es una de las candidatas para representar a España en Eurovisión, tomando el relevo de Nebulossa, pero no es la primera vez que la de Navarra actúa en un escenario de RTVE. En 2020 participó en Operación Triunfo y, tras su notable paso por la academia, fue de las primeras en hacerse un hueco en la industria musical, actuando en diferentes festivales españoles y lanzando temas como Fusión del Núcleo. Sus canciones se enmarcan en lo que ella llama “pop molesto”, un género para bailar mientras se llora y una combinación de pop, rock y rock alternativo que lleva explorando desde sus inicios.

No irá a Eurovisión. Mala feminista es un grito irónico que “habla de la culpa y de que a veces tengo la sensación de que a las mujeres nos ponen palos en las ruedas y encima se nos exige que estemos empoderadas”. Según el análisis de las canciones del Benidorm Fest publicado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el pasado 2 de enero, aunque el mensaje resuene, este tema no es ni el Ay, mamá de Rigoberta Bandini ni la Zorra de Nebulossa: “De Chica Sobresalto se esperaba el himno feminista que, cada temporada, revoluciona al público, pero se ha quedado a medias tintas: aunque es un tema de alto vuelo, le falta gancho. Así que no nos engañemos: buena, sí; competitiva, poco”.