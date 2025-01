Una saeta a Eurovisión: ¿podría la Iglesia denunciar a Lachispa por llevar un cántico religioso al Benidorm Fest?

Es la gran favorita. Desde que Hartita de llorar vio la luz, Lachispa ha liderado las casas de apuestas con holgura. Su propuesta es distinta y, claro, frente a un mar de canciones, llama la atención. Un efecto clave en Eurovisión. Anoche, en la primera semifinal del Benidorm Fest, no dejó indiferente a nadie. Magnética y arrebatadora, armó una candidatura a la altura de la cita. Su saeta pop con tintineos electrónicos rompió los esquemas del jurado y el público, que le abrieron las puertas de la final. Un triunfo que viene respaldado por las cifras millonarias que ha alcanzado. Ahora bien, al incluir un canto religioso, propio de las procesiones de Semana Santa, ¿podría la Iglesia denunciarla?

El reglamento de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el ente encargado de organizar Eurovisión, no recoge nada al respecto. Tan sólo se limita a decir: “Está prohibido promover, llevar o usar cualquier material, letrero, objeto o mensaje religioso”. Además, condena toda burla irrespetuosa hacia cualquier creencia. Por lo que, a priori, al tratarse de una melodía, pues la letra incluye ninguna referencia espiritual, esta duda no encontraría aquí respuesta.

A caballo entre el flamenco y el trap, el tema reflexiona sobre la depresión y la ansiedad que la artista ha sufrido en primera persona. Hay quien la ha comparado con Blanca Paloma, pero su raíz es otra. Nació artísticamente en Menuda noche, el programa de Canal Sur que descubrió a Ana Mena y Abraham Mateo. Y, desde entonces, ha compartido escenario con India Martínez, David de María y La Húngara. Entre sus influencias se encuentran La Paquera, Karol G y Camarón, tres aristas reconocibles en su proyecto. No es la primera que se sube a un escenario de dimensiones estratosféricas. De hecho, está más que acostumbrada, ya que fue la corista de Rosalía durante la gira El mar querer.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha consultado a José Juan Domingo, especialista en Derecho musical de Monforte Abogados, para dar a luz a esta cuestión. “La propiedad intelectual protege creaciones particulares, no ideas. Por lo tanto, no ampara los géneros. Es decir, uno no puede proclamarse como el creador del rock, como tampoco de la saeta. Si no se están utilizando partes de una canción existente, no habría ningún derecho en juego”, subraya. Debate resuelto.

“Me miro en el espejo, mi peor enemigo. Ya no lo puedo ocultar, la verdad. Tengo miedo. Maldigo todas las veces que fui mi castigo, un día en la oscuridad. La verdad, tengo miedo”, canta Claudia Gómez, que en 2024 debutó con el álbum Siempre pura. Otra cosa es que, en su escenografía, por ejemplo, Lachispa hubiese empleado figuras o realizado gestos que ofendiesen a una organización religiosa. “Tendría que ser algo muy burdo para que prosperase, que realmente les dañase. Dicho esto, hay que tener claro que cualquiera puede hacer uso de estos símbolos porque pertenecen al acervo popular. Todos somos partícipes de la cultura y podemos utilizarla”.

La polémica de 'Zorra'

Dada la política lingüística de Eurovisión, por la que están prohibidos los insultos y los mensajes políticos, el año pasado se discutió si Nebulossa debería cambiar o no la letra de Zorra. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se puso en contacto con la UER para conocer su destino: “Las reglas establecen que la letra y la interpretación escénica deben adaptarse a la filosofía del concurso, un programa de entretenimiento televisivo de alcance internacional que se emite en horario de máxima audiencia y que, por tanto, no debe contener ningún elemento que pueda desprestigiarlo”.

Al final, no la tocaron. Algo que sí tuvo que hacer Rodolfo Chikilicuatre en 2008: tuvo que deshacerse de las referencias a Hugo Chávez, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Por contra, introdujo a Pau Gasol, Javier Bardem y Pedro Almodóvar entre los citados. La jugada no le pasó factura ya Baila el chiki chiki sacó a nuestro país de las últimas posiciones a las que se acostumbró durante una década. Un puesto 16 que nadie logró superar hasta 2012. Un caso parecido tuvo lugar en 2017, cuando el sueco Robin Bengtsson tuvo que cambiar “I can´t go on when you look this fucking beautiful” por “I can’t go on when you look this freaking beautiful”. El ente consideró que la expresión “jodidamente bonita” no debía escucharse en horario de mayor audiencia.

Acusaciones políticas

Lo mismo sucedió con Zitti e buoni de Måneskin: bajo esta premisa, tuvieron que reescribir dos de sus versos. Por un lado, de “Vi conviene toccarvi i coglioni” a “Vi conviene non fare piú errori”: los cojones se convirtieron en errores. Y, por otro lado, de “Non sa di che cazzo parla” a “Non sa di che cosa parla”: pasaron de gritar “no sé de qué pollas habla” a “no sé de qué cosa habla”. En el matiz está la diferencia, claro.

Como buen altavoz que es Eurovisión, numerosos países han intentado mostrar su ideología a través de él. Algo que, desde su fundación, está prohibido. Aún así, los amagos no han faltado. Ucrania, por ejemplo, tuvo que rehacer su apuesta de 2005 por incluir referencias a la Revolución Naranja, un movimiento civil contra el fraude electoral del Gobierno. Cuatro años más tarde, Georgia se retiró al negarse a cambiar su candidatura. El juego de palabras de We Don’t Want To Put In, en evidente alusión al presidente de Rusia, fue el detonante. En 2015, tras las acusaciones de Turquía y Azerbaiyán de negar el genocidio, Armenia retituló su Don’t Deny como Face The Shadow. Mientras que, en 2022, Moldavia se vio obligada a matizar algunas estrofas de Trenulețul por contener el histórico mensaje unionista con Rumanía.