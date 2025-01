La primera semifinal del Benidorm Fest 2025, al minuto: última hora, novedades, ensayos, actuaciones...

Zorra no funcionó en Eurovisión. Quedó en un puesto 22 que supo a poco tras el furor que despertó en España. Acumuló millones de reproducciones y estuvo en la conversación pública, pero la propuesta de Nebulossa no caló. Ahora bien, por primera vez, la audiencia escogió la canción que más le gustaba y no la que, a priori, como ocurrió antes, funcionaría mejor en el festival. De ahí que, al menos aquí, fuese un fenómeno social. Esta semana toca elegir de nuevo: arranca el Benidorm Fest 2025 con 16 propuestas distintas entre sí.

Este martes, a las 22:45 horas en RTVE, Chica Sobresalto (Mala feminista), Daniela Blasco (Uh na na), David Afonso (Amor barato), K!ngdom (Me gustas tú), Kuve (Loca por ti), Lachispa (Hartita de llorar), Lucas Bun (Te escribo en el cielo) y Sonia y Selena (Reinas) lucharán por hacerse con una de las cuatro plazas en la final del sábado. En EL PERIÓDICO DE ESPAÑA te lo contamos al minuto.

Pedro del Corral Redactor de Cultura ¡Ojo! Cambia el sistema de votación Por primera vez, podrá votarse de manera gratuita a través de la app de RTVE Play. De este modo, el reparto de puntos quedaría de la siguiente forma: el 50% dependerá del jurado (compuesto por Roberto Santamaría, Javier Llano, Jaime Acero, Claudia Orellana, Oksana Skybinska, Maja Tokic, Twan van de Nieuwenhuijzen y Mariangela Borneo) y el otro 50% del público (25% SMS y 25% aplicación). Además, tampoco se desvelarán los puntos recibidos para cada candidatura. Una petición que los artistas venían reclamando desde el inicio del proyecto. Tan sólo se conocerán en la final del sábado, donde se desmenuzarán los votos recibidos.

Pedro del Corral Redactor de Cultura ¿Quiénes son los favoritos? Salvo sorpresa, el veredicto está cantado: Lachispa, Chica Sobresalto, K!ngdom y Daniela Blasco ganarán la primera semifinal del Benidorm Fest 2025. Los cuatro nombres que, precisamente, acumulan más reproducciones en este grupo. No obstante, ojo, no hay que perder de vista a Lucas Bun. Podría ser el dark horse de esta edición y, por tanto, colarse en la final más abierta del festival. Este martes, junto a Sonia y Selena, Kuve y David Afonso, desvelarán su bien más preciado: las puestas en escena. Del directo ya habrá tiempo para comentar. Las casas de apuestas también coinciden, dando a Lachispa el 31% de probabilidades de levantar el Micrófono de Bronce. Daniela Blasco y K!ngdom empatan con un 4%, mientras que Chica Sobresalto se conforma con el 3%. Los favoritos de la primera semifinal del Benidorm Fest 2025: las apuestas dicen que aquí está la ganadora

Pedro del Corral Redactor de Cultura Vamos a lo práctico: dónde y cuándo La primera semifinal podrá verse en RTVE tras La Revuelta. Comienza a las 22:45, pero quienes quieran ir metiéndose de lleno en el festival, podrán ver Benidorm Calling a las 20:30 en RTVE Play, un programa previo con las últimas novedades. El orden de las actuaciones se dicidió ayer por sorteo. Queda así: Kuve David Afonso Chica Sobresalto K!ngdom Lucas Bun Sonia y Selena Lachispa Daniela Blasco Primera semifinal del Benidorm Fest 2025: horario, dónde ver, invitados y orden de las actuaciones