Inés Hernand vuelve al Benidorm Fest 2025 después de la polémica con su sueldo: "Ha mejorado y lo veréis"

Después de haber presentado el Benidorm Calling de 2024 junto a Jordi Cruz, Inés Hernand volverá a estar presente en el festival del que saldrá el artista que representará a España en Eurovisión. RTVE ha vuelto a apostar por Hernand, que ya suma cuatro años vinculada al festival y que regresa como presentadora junto a Ruth Lorenzo y Paula Vázquez en esta edición de 2025.

“Me parece un plantel maravilloso. Cuando me llamaron para decirme que iba a ser presentadora, me pareció un lujo, un obsequio y una oportunidad maravillosa”, confesaba la madrileña en rueda de prensa. No es la primera vez que se pone al frente de las galas del festival, ya lo hizo en 2022 y por última vez en 2023, cuando se convirtió en protagonista tras hacerse público el sueldo que habían cobrado los tres presentadores de aquella edición y descubrirse que ella había obtenido una remuneración mucho más baja que sus compañeros, Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez.

Inés Hernand cobró el sueldo más bajo del Benidorm Fest 2023

Según los datos ofrecidos entonces, RTVE señalaba en un comunicado que "constan las siguientes cantidades sin identificar el nombre de los presentadores a los que corresponde: presentadora 50.000,02€, presentadora 15.000,02€ y presentador 50.000,02€". Aunque no se especificaban los nombres, el único presentador fue Rodrigo Vázquez, por lo que él y Mónica Naranjo habrían cobrado lo mismo, ya que fue la propia Hernand la que confirmaba que su sueldo había sido el más bajo: "Anda esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000€ menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm fest fíjate qué risa y qué bien me sienta", ironizaba la comunicadora entonces en su cuenta de X.

“He reflexionado. En ese momento me impresionó la diferencia, no tanto de Mónica, sino con mi compañero Rodrigo. Hicimos funciones iguales… Pero bueno, a lo mejor yo tampoco lo entendí bien y me equivoqué. Pido perdón a la persona”, expresaba en la rueda de prensa refiriéndose a sus declaraciones del año anterior. Ahora, la presentadora asegura que ha vuelto con mejores condiciones: "Es una mejora justa. Mi caché ha subido un poco, pero tampoco de una forma loca", decía añadiendo, además, que es "la más barata del mercado". Sin entrar en detalles sobre la cantidad exacta, la presentadora dejaba claro que todos podrán conocerán cuánto dinero recibirá porque "Vox lo va a pedir enseguida por cuestiones de transparencia".