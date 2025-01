El renacer del bingo: de Lorena Castell en Florida Park a sus versiones 'drag' en locales del centro, el juego arrasa en Madrid

Cuando la polifacética Lorena Castell lanzó su Bingo para Señoras en un pequeño bar de Malasaña en 2017, no imaginaba que aquello acabaría llenando grandes salas como el Florida Park e incluso recintos gigantes como el Palacio Vistalegre. La idea nació tras un viaje a Palm Springs, donde descubrió un bingo liderado por drag queens mayores en el Hotel Stardust. “Fue allí donde pensé que tenía que traer algo parecido a España. No sabía si funcionaría, pero me pareció muy divertido”, explica la presentadora.El formato, que mezcla números de revista, música en directo y un público dispuesto a dejarse llevar, pronto superó las expectativas. Las entradas comenzaron a agotarse y Castell decidió trasladar su espectáculo al Teatro Magno, con un aforo mayor. Allí no tardó en llenar todas las funciones, hasta dar el salto definitivo a Florida Park. Durante los últimos dos años y medio, esta sala con capacidad para 1,200 personas ha sido testigo de un éxito imparable: sold out en cada fecha y una atmósfera que combina la espontaneidad con el show más elaborado.

“Lo primero es la imaginación”, comenta Castell. “Todo lo que he soñado, lo he conseguido. Desde hacerlo en el bar hasta llenar el Florida Park, todo ha sido un crecimiento natural.” Pero el verdadero punto de inflexión llegó en junio de 2024, cuando el Bingo para Señoras XL reunió a 10.000 personas en el Vistalegre. Ese salto, para Castell, fue la prueba definitiva de que su propuesta había calado hondo en el público. “Cuando ves tanta gente cantando, bailando y disfrutando, te das cuenta de que esto no es solo un espectáculo. Es un espacio donde el público se siente libre para ser quien quiera ser”, explicaba en una entrevista reciente.

Lorena Castell, en su 'show'. / Wilma Lorenzo

El éxito en Vistalegre llevó al equipo de Castell a repetir la experiencia en diciembre con una edición navideña, que volvió a llenar el recinto. En 2025, el Bingo para Señoras regresa al Florida Park con 13 fechas programadas entre enero y julio, en semanas alternas. La próxima es el 7 de febrero. Las entradas para los primeros meses se agotaron en tiempo récord, y las siguientes avanzan a un ritmo similar. Para Castell, mantener la frescura del espectáculo es clave: “La magia del bingo está en que la gente no sabe a lo que viene, pero acaba siendo la protagonista. Es un sitio donde puedes cantar, bailar y hasta pasarte con las pruebas.”

El Bingo para Señoras ha conseguido algo inusual: atraer a un público intergeneracional que incluye desde jóvenes en busca de una noche diferente hasta adultos que han encontrado una forma nueva de divertirse. “Es un espectáculo que crece con el público. Nunca hacemos dos noches iguales, y creo que ahí está el secreto de su éxito.”

Los bingos 'drag': humor y transgresión

El éxito del bingo como espectáculo no se detiene en el Bingo para Señoras. En Chueca, el bar Reina Pop ha dado un giro radical al concepto con su Bingo Show Drag Queen, que tiene sesiones los jueves y también a lo largo del fin de semana. Este evento ha sabido convertir un juego clásico en una experiencia cargada de irreverencia, humor y premios poco convencionales. Los regalos incluyen productos de sex shop, desde dildos a vales por más de 100 euros, añadiendo un toque provocador que se combina con las actuaciones de las drags que lideran la noche.

El espectáculo tiene un carácter festivo y participativo que lo convierte en una cita fija para los amantes del humor gamberro. Más de 500 personas se reúnen cada semana en este espacio para disfrutar de una noche diferente, en la que los juegos se mezclan con la comedia y la música. Este tipo de bingos demuestra que el juego puede ser un pretexto perfecto para reunir a un público dispuesto a dejarse sorprender. Otro punto destacado de esta fiebre del bingo en Madrid es la propuesta de la sala Yasta Club. Cada sábado, Sugar Nelly y Christina Vergara lideran una experiencia cargada de música, juegos y premios, donde se mezcla la fiesta nocturna con la dinámica del bingo, en un ambiente donde, aquí también, los asistentes compiten pero también ríen y bailan hasta bien entrada la noche.

Lo que diferencia las noches del Yasta Club de las otras propuestas es su enfoque en la diversión sin guion. Mientras que el Bingo para Señoras o el que acoge Reina Pop apuestan por un espectáculo más estructurado, aquí la experiencia es más libre y espontánea, con las drags interactuando constantemente con el público.

Este auge del bingo responde a un deseo del público por encontrar nuevas formas de entretenimiento que combinen espectáculo, participación y un punto de nostalgia por los juegos tradicionales. Con propuestas que llenan salas y fidelizan a públicos diversos, el bingo en Madrid ya es mucho más que un juego: es una cita imprescindible en la agenda cultural.