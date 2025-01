Ángel Rojas estrena 'Fronteras en el aire', un alegato flamenco sobre los derechos de los migrantes

"Nuestro trabajo tiene que ser un elemento transformador para la sociedad, a través de la cultura". El bailaor, coreógrafo y gestor cultural Ángel Rojas (Madrid, 1974) ha tardado tres años en levantar su creación más reciente, Fronteras en el aire, que este sábado y domingo se estrena en los Teatros del Canal de Madrid y que pretende reflexionar, desde el flamenco, sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Es la primera vez, además, que lo hace sin estar sobre las tablas, ya que hace unos meses se despidió definitivamente de los escenarios.

"Es un espectáculo complejo, que ha necesitado madurarlo, asimilarlo y pasarlo por muchos filtros", explicaba por teléfono una mañana de esta semana antes de iniciar los últimos ensayos. "Tiene que ser así: si abordas esta temática en dos meses, tendría validez, podría ser exitoso, pero no lograría el objetivo que yo me había marcado, que es huir de la lágrima fácil y entender desde su piel esas vivencias y motivaciones".

Fronteras en el aire parte del testimonio de tres personas migrantes originarias de Senegal, que llegaron a España en patera a través de la ruta del Atlántico, "la más peligrosa y la más letal", explica. "Yo quería darles voz a ellos". Lo hace a través de 12 bailarines y bailaores (Lorena Oliva, Marta Nogal, Marina González, Arancha Hoyos, Ángela Carbajo, Jorge Morera, Marta Bonilla, Hugo Aguilar, Joan Fenollar, Pilar Díaz, Marina Walpercín y Lucía Ramírez) y con Helena Martín como artista invitada. Pero además, la obra está vehiculada a través de la voz de Alana Sinkëy, una cantante de origen guineano, que en escena está acompañada por la guitarra de Víctor Franco y las percusiones de José Ruiz, Bandolero. "Para mí era muy importante darles voz, que estén en esta obra", indica.

Se trata de una obra con una narración que parte de África, atraviesa el desierto y el océano, aunque no concluye en un destino final, sino que lo deja abierto. En ese camino, la obra de Ángel Rojas Dance Project se detiene en algunos elementos concretos: la luz y el sonido (con una banda sonora que incluye audios grabados en Costa de Marfil), para reforzar la dramaturgia de la obra, que forma parte de una trilogía -Geografía del pensamiento flamenco- que arrancó en 2018 con Ser baile -centrada justamente en su presencia física en el escenario, el cuerpo, lo físico- y que tras esta reflexión sobre los derechos humanos -mapas- concluirá con una tercera obra, aún por definirse, que quiere centrar en la relación entre la masculinidad y el poder -el rey-. "Tiene que ver con la capacidad de cambio del pensamiento", resume.

En esta segunda etapa de la trilogía, que reflexiona sobre los territorios, su intención también ha pasado por hacer un homenaje a África, un continente con el que tiene una fuerte vinculación a través de dos de sus tres hijos, que son de origen africano. En lo personal, además, trabajarlo ha tenido un impacto: "es una obra muy sanadora, yo siempre he vivido en conflicto con la fe, y aunque no me ha cambiado el pensamiento, me ha permitido entender lo que significa para otras personas", explica.

Escena de 'Fronteras en el aire' de la compañía 'Angel Rojas Dance Project / Beatrix Molnar / Teatros del Canal

La liberación de no bailar

Es el primer proyecto propio en el que no baila, pero esto, lejos de generarle nostalgia o frustración, ha sido un alivio. "Yo me he liberado", afirma. "He sido muy afortunado en todos los sentidos: he podido bailar en la élite, durante 30 años, en los escenarios más importantes del mundo, he sido muy exigente con mi cuerpo, y ahora creo que soy más útil trabajando para los demás que para mí mismo".

Mostoleño de origen cordobés, Ángel Rojas lleva sobre los escenarios desde los 13 años. Desde muy joven trabajó en compañías importantes, como el Ballet Español de Madrid, dirigido por José Granero, Compañía de José Antonio y los Ballets Españoles, la Compañía de Víctor Ullate o el Ballet Flamenco de Antonio Canales. "He podido escuchar y aprender de los grandes: Antonio el bailarín, Antonio Gades, Pilar López, el Maestro Granero..." recuerda. También fue creador y director, junto a Carlos Rodríguez, del Nuevo Ballet Español, que más tarde pasaría a llamarse Rojas & Rodríguez, hasta que en 2018 crease su proyecto actual, Ángel Rojas Dance Project.

Pero ahora, pese a que está inmerso en esta trilogía a la que aún le queda recorrido, cree que está preparado para otros retos que ni siquiera pasen por la coreografía o la dirección escénica. En breve se estrenará como director de la primera Bienal de Flamenco de Madrid, un proyecto del ayuntamiento de la capital que hereda el desaparecido Festival de Flamenco de Madrid, del que Rojas fue su último director. Aquel festival, cancelado en 2018, "estaba muy famélico de presupuestos y apoyo institucional", así que para Rojas, que se haya transformado en una Bienal es una buena noticia: "creo que hemos salido ganando".

Del nuevo festival, que contará también con el apoyo de la Comunidad de Madrid, cediendo espacios como los Teatros del Canal, aún no se puede adelantar la programación, aunque ya está cerrada, pero sí que se celebrará entre mayo y junio y que busca atender no solamente a la afición más flamenca de Madrid, sino también servir como puente para que puedan acercarse nuevos públicos. Además, esta Bienal está trazando alianzas internacionales -menciona la nueva Bienal de Flamenco de Helsinki, que se celebrará por primera vez la próxima primavera, el Festival de Alburquerque, Toronto o Londres-, aunque Rojas en seguida añade: "Es un proyecto muy humilde, que nace sin ninguna pretensión, pero sí consciente de que Madrid ocupa un lugar muy importante dentro de la cultura flamenca"

Rojas es optimista con el apoyo institucional a la cultura en la actualidad y afirma: "nunca se ha hablado tanto de cultura como ahora; las políticas culturales que se están implantando ahora están en su máximo esplendor". Además de la Bienal, Rojas asumirá en breve responsabilidades culturales en su ciudad, Móstoles, de las que poco puede avanzar todavía, pero que le permitirán desarrollar mejor una faceta de programador y gestor cultural. "Creo que es el momento de hacer esto, los retos hay que enfrentarlos y seguir aprendiendo", concluye.