Oscar a la Mejor Película Internacional 2025: ¿cuáles han sido las nominadas este año y cuáles son las favoritas para ganar?

Los Premios Oscar celebran su edición número 97 el próximo domingo 2 de marzo. Después de que el devastador incendio de Los Ángeles obligase a posponer el anuncio de los nominados a los Premios de la Academia de Cine de Hollywood, previsto para el pasado 17 de enero, finalmente fue el día 23 de enero cuando se desveló la lista definitiva de nominaciones.

La Academia ha revelado la lista definitiva de las actrices que optan al Oscar a la Mejor Película Internacional de 2025. Finalmente, las nominadas han sido I'm Still Here (Walter Salles, Brasil), The Girl With The Needle (Magnus von Horn, Dinamarca), Emilia Pérez (Jacques Audiard, Francia), The Seed Of The Sacred Fig (Mohammad Rasoulof, Alemania) y Flow (Gints Zilbalodis, Letonia).

A pesar de las críticas recibidas en México, el país que representa, Emilia Pérez es una de las películas más nominadas en esta edición de los Premios Oscar. La cinta dirigida por Jacques Audiard es la película extranjera más nominada en la historia de los Oscar al optar al galardón en 13 categorías. Se presenta como una de las favoritas para llevarse la estatuilla a Mejor Película Internacional.

La ceremonia de los Premios Oscar 2025, donde se conocerá cuál es la mejor película internacional, se celebrará el próximo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en España se podrá ver durante la madrugada del domingo al lunes.