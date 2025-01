Oscar a la Mejor Película de Animación 2025: ¿cuáles han sido las nominadas este año y cuáles son las favoritas para ganar?

Los Premios Oscar celebran su edición número 97 el próximo domingo 2 de marzo. Después de que el devastador incendio de Los Ángeles obligase a posponer el anuncio de los nominados a los Premios de la Academia de Cine de Hollywood, previsto para el pasado 17 de enero, finalmente fue el día 23 de enero cuando se desveló la lista definitiva de nominaciones.

La Academia ha revelado la lista definitiva de las actrices que optan al Oscar a la Mejor Película de Animación de 2025. Finalmente, las nominadas han sido Flow (Gints Zilbalodis), Inside Out 2 (Kelsey Mann), Memoir Of a Snail (Adam Elliot), Wallace & Gromit (Nick Park, Merlin Crossingham) y The Wild Robot (Chris Sanders).

Entre las favoritas para hacerse con la estatuilla se encuentran Flow, película de Letonia que también cuenta con una nominación a Mejor Película Internacional, e Inside Out 2, la cinta de Pixar que presume de ser la película de animación más taquillera de la historia del cine.

Para averiguar cuál será la ganadora habrá que esperar hasta el domingo 2 de marzo, cuando está prevista la celebración de la ceremonia de los Premios Oscar 2025. Tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles y en España se podrá ver durante la madrugada del domingo al lunes.