Oscar al Mejor Documental 2025: ¿cuáles han sido los nominados este año y cuáles son los favoritos para ganar?

Los Premios Oscar celebran su edición número 97 el próximo domingo 2 de marzo, con Conan O'Brien como presentador. Después de que el devastador incendio de Los Ángeles obligase a posponer el anuncio de los nominados a los Premios de la Academia de Cine de Hollywood, previsto para el pasado 17 de enero, finalmente es hoy cuando se desvela la lista definitiva de nominaciones.

La Academia reveló una lista de 169 documentales elegibles al Oscar a Mejor Documental 2025. Finalmente, las cinco seleccionadas han sido No Other Land, Black Box Diaries, Porcelain War , Soundtrack to a Coup d’Etat y Sugarcane.

Sugarcane, No Other Land, Black Box Diaries, Dahomey y Soundtrack to a Coup d’Etat, todas nominadas a Mejor Documental en los IDA Awards y Cinema Eye Honors, ya eran algunas de las favoritas en las quinielas para los Premios Oscar. De ellos, son No Other Land, Black Box Diaries y Porcelain war los que gozan de valoraciones más positivas en la crítica especializada, por lo que uno de ellos podría ser el que gane la estatuilla dorada.

La ceremonia de los Premios Oscar 2025, donde se conocerá al ganador del galardón al Mejor Documental, se celebrará el próximo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en España se podrá ver durante la madrugada del domingo al lunes.