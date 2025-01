Oscar a la Mejor Película 2025: ¿cuáles han sido las nominadas este año y cuáles son las favoritas para ganar?

Los Premios Oscar celebran su edición número 97 el próximo domingo 2 de marzo, con Conan O'Brien como presentador. Rachel Sennott y Bowen Yang han sido los encargados de anunciar la lista definitiva de nominados días más tarde de lo previsto después de que el devastador incendio de Los Ángeles obligase a posponer el anuncio de los nominados a los Premios de la Academia de Cine de Hollywood, previsto para el pasado 17 de enero.

Una de las estatuillas más codiciadas es la dedicada a la Mejor Película. Este año optarán por ella Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance y Wicked.

La mayoría de quinielas para este galardón han acertado en sus apuestas. Ahora, las favoritas para ganar el premio serían algunas de las más nominadas en esta edición de los Oscars: Emilia Pérez, de Jacques Audiard, Wicked, de Jon M. Chu, Cónclave, de Edward Berger, The brutalist, de Brady Corbet y Anora, de Sean Baker. Habrá que esperar hasta el domingo 2 de marzo para ver quién levantará el premio.