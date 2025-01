Oscar a la Mejor Actriz 2025: ¿cuáles han sido las nominadas este año y cuáles son las favoritas para ganar?

Los Premios Oscar celebran su edición número 97 el próximo domingo 2 de marzo. Después de que el devastador incendio de Los Ángeles obligase a posponer el anuncio de los nominados a los Premios de la Academia de Cine de Hollywood, previsto para el pasado 17 de enero, finalmente es hoy cuando se desvela la lista definitiva de nominaciones.

La Academia ha revelado la lista definitiva de las actrices que optan al Oscar a Mejor Actriz 2025, una de las carreras más interesantes y uno de los galardones más esperados. Finalmente, las encuestas han acertado: Karla Sofía Gascón ha sido nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025 por su papel en Emilia Pérez. Competirán además por la estatuilla Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The substance) y Fernanda Torres (I'm still here).

Tanto Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The substance) y Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) se encontraban en las listas de favoritas para optar a este premio. Fernanda Torres, sin embargo, ha sido una sorpresa para quienes creían que la quinta nominada definitiva sería Angelina Jolie.