¿Por qué 'Emilia Pérez' ha provocado tanto enfado en México?

La película francesa Emilia Pérez, protagonizada por la madrileña Karla Sofía Gascón y dirigida por Jacques Audiard, ha generado controversia en México a pesar de su éxito internacional. Premiada en Cannes, ganadora de Globos de Oro y una de las películas más nominadas a los Premios Oscar 2025, esta cinta mezcla drama y musical trata temas como el narcotráfico y la identidad de género, pero su recepción en México ha sido mayormente negativa.

Una de las críticas principales es la escasa presencia de talento mexicano en los papeles protagonistas. Aunque la historia se desarrolla en México, actrices extranjeras como Karla Sofía Gascón y Selena Gómez lideran el elenco, mientras que intérpretes mexicanas como Adriana Paz acaban asumiento los papeles secundarios. El equipo de casting justificó esta decisión afirmando que realizadon audiciones a profesionales mexicanos, pero que no resultaron del agrado de los directores de casting, lo que exacerbó aún más el descontento.

Errores culturales, estereotipos y un acento forzado

La ambientación de Emilia Pérez fue recreada en estudios franceses, por lo que la representación de México no resultaba creíble para quienes de verdad viven o conocen el país en profundidad. Instituciones ficticias, términos legales incorrectos y errores en los escenarios han enfadado a los mexicanos, que consideran que el equipo no se ha documentado lo suficiente. Además, el director de la cinta admitió no haber profundizado en temas como el narcotráfico y la violencia, lo que ha sido visto como una falta de respeto hacia la realidad mexicana.

Selena Gómez ha encarnado a Jessi Del Monte, una mujer estadounidense que vive en México, en Emilia Pérez. El trabajo de la cantante ha sido objeto de burlas debido a su acento al hablar español y su falta de naturalidad. Su personaje fue modificado para justificar la particular manera de hablar, pero muchos espectadores consideraron esta adaptación como un intento de defenderse fallido. Figuras como Eugenio Derbez tildarlon de “indefendible” la actuación de Selena Gómez. El formato musical de la cinta también ha sido cuestionado: algunos consideran de mal gusto incluir canciones en una trama que aborda problemas reales como los de las desapariciones o los secuestros. Las letras, aparentemente traducidas del francés, han sido criticadas por su falta de coherencia y su nula conexión con el contexto mexicano.

Respuesta de Karla Sofía Gascón

La actriz principal, Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar a Mejor Actriz, respondió de manera directa a las críticas en redes sociales, llegando a bloquear usuarios y recomendando ver otra cosa a quienes no disfruten la película, lo cual volvió a avivar el enfado de quienes ya estaban mostrando sus quejas sobre la película.

Mientras el público internacional celebra a Emilia Pérez, el mexicano la percibe como una representación distante y estereotipada de su cultura.