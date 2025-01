Derby Motoreta's Burrito Kachimba en Madrid: un viaje 'kinkidélico' de casi tres horas lleno de invitados en el Movistar Arena

"Es el evento más gordo del que vamos a ser protagonistas, así que vamos a darle un toque especial para hacerlo inolvidable". Lo afirma Gringo, guitarrista del grupo de rock kinkidélico Derby Motoreta's Burrito Kachimba, ante el reto de tocar toda su discografía, durante dos horas y media, en el Movistar Arena (Palacio de los Deportes) de Madrid, dentro de la programación del festival Inverfest. Lo harán este viernes ante más de 5.500 personas, un concierto irrepetible en el que contarán con la presencia de muchos amigos. "Nuestro mayor número de seguidores está en Madrid, y tenemos un público muy cafetero, así que había que hacer algo grande".

Anni B. Sweet, Ángeles Toledano, Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Javi Ruibal, David 'el Indio' (Vetusta Morla), el periodista de Radio 3 Julio Ródenas, Álvaro Jushicú (The Milkyway Express) y la bailarina Elena Gog subirán al escenario para acompañar a los Motoreta en su recorrido por sus tres discos, un viaje en el que la intención es "que la gente alucine", admite Dandy Piranha, cantante del grupo. "Te montas en la nave, la nave despega, se estabiliza, luego pasa por un campo de meteoritos, después te das un beso con el de al lado, luego explota...", explica. "Lo hemos preparado para que sea inolvidable para quienes conocen mucho las canciones y para que quienes sólo nos hayan escuchado alguna canción suelta se encuentren con una película en la que tengan presentación, nudo y desenlace", añade Gringo.

Todos los invitados tienen una razón de ser: con todos ellos se han ido encontrando a lo largo de su carrera como grupo. "El Canijo fue el primero que nos dio respaldo, mucho antes de sacar nuestro primer disco, en la prehistoria de la banda y fue increíble", agradece Dandy Piranha. "Para mí es inolvidable que mi héroe de la adolescencia me tratase como si yo fuese Robert Plant cuando no nos conocía nadie". Repasa la conexión especial que sintieron cuando conocieron a Anni B. Sweet o Ángeles Toledano, o la experiencia de componer una canción junto a Kiko Veneno en un encuentro en Galicia propiciado por el programa de Radio 3 Hoy comienza todo, entonces comandado por Ángel Carmona. "Que nos enviase con el maestro alfarero a aprender a hacer una vasija es impagable", recuerda Gringo. En el caso de Ruibal (hijo, percusionista), es algo más que una colaboración, ya que él es el responsable de todas las percusiones adicionales grabadas en los discos de Motoreta. Él estará casi todo el concierto en el escenario, y el encuentro con el Indio promete ser muy especial. "En ese momento, cogemos el jeep, nos vamos al desierto a hacer una jam con darbukas y chinchines", bromea el cantante.

Dandy Piranha, cantante de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, en el Festival Primavera Sound de Barcelona el pasado mes de mayo. / FERRAN SENDRA

Éxito de la kinkidelia

Derby Motoreta's Burrito Cachimba comenzaron a ser una banda en 2017, aunque muchos de ellos ya tenían experiencia como músicos en otros grupos -Furia Trinidad, Quentin Gas, The Milkiway Express- que, de hecho, simultanearon durante algún tiempo. Son seis músicos con base en Sevilla, con identidades que prefieren mantener detrás de ingeniosos apodos: Dandy Piranha (voz), Bacca (guitarra), Gringo (guitarra), Soni (bajo), Papi Pachuli (batería) y Machete Carrasco (sintetizador y teclados). Con un sonido que parte del rock pero pasa por la psicodelia y no esconde el acento -ni las cadencias- andaluzas, decidieron crear su propia etiqueta para definirse, la kinkidelia, para no ser encajados en el rock andaluz, del que beben, pero que consideran superado.

Desde que empezaron a tocar juntos, quedó bastante claro que sus directos serían una de las claves del grupo, con una energía y entrega en el escenario de la que es difícil no contagiarse. Fueron justamente esos conciertos los que sirvieron como carta de presentación al grupo y le dieron bastante notoriedad, lo que les ha permitido trabajar en los tres discos publicados hasta la fecha de la mano de Primavera Labels y Universal Music. El primero, titulado como el grupo, se publicó en 2019, seguido de Hilo negro (2021) y Bolsa Amarilla y Piedra Potente (2024), que en unos meses cumplirá un año. Entre los dos últimos, además, se hicieron cargo de la banda sonora de la película Las leyes de la frontera, dirigida por Daniel Monzón. que también publicaron como un disco completo.

Desde los inicios han combinado los conciertos en salas con la presencia en los grandes festivales nacionales y latinoamericanos. También los pequeños: son asiduos al Monkey Week (y su versión de fin de semana Monkey Weekend) y al Canela Party. Pero hasta ahora no habían dado el salto a tocar en pabellones deportivos. Sin embargo, no les abruma y han tratado de cuidar los detalles, incluso la distancia física entre ellos en el escenario. "Aunque el escenario sea muy grande no nos gusta estar muy separados, necesitamos sentirnos cerca, hay que mirarse y gritarse y rozarse", dice Gringo. "Cuando estamos tocando estamos andando el mismo camino y simplemente con una mirada el otro sabe lo que estás queriendo decir, no queremos perder eso".

Futuro disco en directo

Repasar la discografía en un único concierto suena como excusa para grabar un disco en directo, pero no es el propósito de este grupo. "No está en el horizonte temporal ahora mismo, pero vamos grabando y ese material algún día verá la luz, porque además somos una banda definida por nuestros directos, tendría todo el sentido", admite Gringo. Sin embargo, de hacerlo, el guitarrista admite que querría no solamente un formato sonoro, sino también una grabación visual con el que poder apoyar el disco y esto no está en sus planes, de momento.

Tampoco están inmersos en un nuevo proceso creativo. "No hemos tenido tiempo en estos meses de no pensar y dejar volar la imaginación", admite el cantante y escritor de las letras del grupo. "Estoy deseando hacerlo. De hecho, después de este concierto quiero irme a Sevilla a ponerme a hacer canciones, porque necesito vomitar todas las ideas que están volando en mi cabeza".

A Madrid llegan "más descansados", en palabras del cantante, con lo que esperan desbordar el Palacio de los Deportes con su energía. "Es nuestro segundo concierto grande, el primero fue en la plaza de España de Sevilla el pasado verano y ahí llegamos destrozados", recuerda. Sin embargo, vivieron un gran espectáculo y se dejaron la piel en el escenario, con la energía alta durante todo el concierto. Ambos admiten que no saben de dónde sale esa energía, pero nunca les abandona encima del escenario.

Al Inverfest de Madrid llegan después de haber tocado en el mismo festival en Zaragoza, un concierto que vivieron con muchas ganas. "Cuando estás acostumbrado a aforos tan grandes, de repente volver a tener a la gente tan cerca es un subidón", admite el cantante y letrista. "Tú como músico, tienes una energía diferente, y la gente también, se llevan otra experiencia", añade Gringo. A finales de febrero comenzarán una gira por salas con la que recorrerán la geografía española hasta el mes de mayo, conciertos que ellos disfrutan especialmente. "Los detallitos están más cuidados, el sonido es muy diferente", explica el guitarrista. "La música que hacemos también tiene que ver con valorar las cosas hechas con las manos, y la cercanía", añade Dandy Piranha.