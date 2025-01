Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

"Es el disco que más he escuchado en 2024", admite Dandy Piranha, cantante de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. "Es como si The Prodigy volvieran a tener 18 años, toda la mega leña del mundo, con las herramientas de hoy. El disco es brutal, me encanta, son muy buenos músicos". La elección no sorprende: Fat Dog desprende la misma energía que los Derby, con una propuesta que pasea por el ska desde el rock sin renunciar a los sintetizadores.