Dónde ver las nominaciones de los Premios Oscar en España: fecha y hora para seguir la gala en directo

Los Premios Oscar celebran su edición número 97 el próximo domingo 2 de marzo. Después de que el devastador incendio de Los Ángeles obligase a posponer el anuncio de los nominados a los Premios de la Academia de Cine de Hollywood, previsto para el pasado 17 de enero, será mañana, jueves 23, cuando se haga pública la lista definitiva de nominados. El anuncio tendrá lugar desde el Teatro Samuel Goldwin de Beverly Hills, en California.

Los nominados definitivos saldrán de una lista provisional en la que se encuentran títulos como A Complete Unknown (James Mangold), A Real Pain (Jesse Eisenberg), Anora (Sean Baker), Cónclave (Edward Berger), Dune: Parte Dos (Denis Villeneuve), Emilia Pérez (Jacques Audiard), Gladiator II (Ridley Scott), Hard Truths (Mike Leigh), La semilla de la higuera sagrada (Mohammad Rasoulof), María Callas (Pablo Larraín), Nickel Boys (RaMell Ross), Queer (Luca Guadagnino), Septiembre 5 (Tim Fehlbaum), La habitación de al lado (Pedro Almodóvar), Las vidas de Sing Sing (Greg Kwedar), Saturday Night (Jason Reitman), La sustancia (Coralie Fargeat), The Apprentice (Ali Abbasi), The Brutalist (Brady Corbet), The Piano Lesson (Malcolm Washington) o Wicked (Jon M. Chu).

Dónde y a qué hora ver el anuncio de los nominados a los Premios Oscar

El anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2025 podrá verse el 23 de enero a partir de las 14:30 horas (hora española) en el Canal 24 horas de RTVE y en la plataforma de RTVE Play. También se podrá seguir, a la misma hora, desde la página web de los Oscars y en sus redes sociales. Además, la Academia facilitará una retransmisión en directo en YouTube para facilitar el acceso. La emisión se realizará desde el Teatro Samuel Goldwin de Beverly Hills (California) a las 7:30 (hora local).

Este año, los actores Rachel Sennott y Bowen Yang serán los encargados de abrir y leer los sobres que contienen los títulos de las películas nominadas.