Village People: así es el mítico grupo que actuará en la investidura de Trump

El Y.M.C.A. y los pasos de baile de Donald Trump acabaron convertidos en un clásico durante los mítines del candidato republicano, que este lunes regresará a la Casa Blanca en su segundo y último mandato como presidente. Los Village People, que en un inicio amenazaron con emprender acciones legales por el uso no autorizado de su icónica canción, participarán en la ceremonia de investidura junto a Carrie Underwood y el tenor Christopher Macchio.

“Sabemos que esto no hará felices a algunos de ustedes”, escribió la banda en su cuenta oficial de Facebook. “Nuestra canción Y.M.C.A. es un himno global que esperamos ayude a unir al país tras una campaña tumultuosa y dividida en la que nuestro candidato preferido perdió. Por lo tanto, creemos que es momento de unir al país con música, razón por la cual Village People actuará en varios eventos como parte de la investidura de Donald J. Trump en 2025”, concluyó la agrupación, que también actuó en el mítin del domingo.

Victor Willis, letrista y único miembro original vivo, acabó dándole el visto bueno a Trump para que utilizara su canción en sus mítines. Lo cierto es que desde que el candidato republicano la utiliza, el éxito Y. M. C. A. (1978) volvió a ganar popularidad, llegando a alcanzar la cima de la lista Billboard de ventas digitales de música dance y electrónica.

Himno de la comunidad gay

Una canción que se convirtió en un himno de la comunidad gay y que, ya con sus primeras notas, prácticamente cualquiera es capaz de reconocer. El grupo musical nació en 1977, llamado Village People (gente del Village) en referencia a Greenwich Village, el tradicional barrio gay de Nueva York. En el grupo, disfrazados, estaban el policía, el jefe indio, el cowboy, el obrero, el soldado y el motero, siguiendo los arquetipos de la moda erótica gay.

Recientemente, sin embargo, Willis manifestó que "Y. M. C. A. no es un himno gay". “Como he dicho numerosas veces en el pasado, esa es una falsa suposición basada en el hecho de que mi compañero de escritura era gay, y que algunos (no todos) los de Village People eran homosexuales, y que el primer álbum de Village People trataba totalmente sobre la vida gay", declaró. Un discurso duramente criticado por la comunidad LGTBIQ+, identificada desde los ochenta con las canciones del grupo.

La canción es un homenaje a la Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA), una asociación cristiana que se dedica a la ayuda y a la orientación de los jóvenes, con sedes en varios países; popular en Estados Unidos con gimnasios, hostales y campamentos de verano para jóvenes, en aquellos años solo para hombres.

"[Trump] parece amar la canción de verdad", expresó Willis viendo como Trump acompañaba la melodía con su coreografía particular, moviendo los puños, que rápidamente se viralizó. Un movimiento que puede que se repita en la toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca, donde los Village People interpretarán en directo Y. M. C. A.