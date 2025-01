Estos han sido los 10 libros más vendidos de esta semana en España

Ya sea para ver cual es el máximo de libros que uno puede devorar al año o para retomar un hábito de lectura perdido, uno de los propósitos de año nuevo que más suele repetirse es el de leer más. Los títulos más vendidos de esta semana revelan cuáles han sido los posibles elegidos para empezar a cumplir este cometido.

Según los datos recopilados por Baobad y la plataforma librera TodosTusLibros.com, los títulos de ficción encabezan la lista. Nombres ya conocidos en este ránking como el de Dolores Redondo, Han Kang o Paloma Sánchez-Garnica repiten esta semana, y aparecen algunos autores que han encontrado su público gracias a Booktok, el sector más literario de TikTok.

1. 'Las que no duermen NASH', Dolores Redondo

El libro más vendido ha sido el último de Dolores Redondo. Se trata de una novela negra en la que la brujería es una de las protagonistas. En ella, Nash Elizondo investiga sobre una leyenda de brujería en la sima de Legarrea, en uno de los Valles Tranquilos de Navarra. Cuando desciende a la sima encuentra el cadáver de Andrea Dancur, una joven que desapareció tres años atrás y por el que una mujer cumple condena. El hallazgo de Elizondo obligará a reabrir una investigación que se desarrollará en dos planos: a través del método científico y mediante la profundización en la psicología de los implicados y el conocimiento de los misterios ancestrales.

'Las que no duermen. NASH' Dolores Redondo Planeta 608 páginas | 23,90 euros

2. 'Victoria', Paloma Sánchez-Garnica

Le sigue Paloma Sánchez-Garnica con la novela ganadora del Premio Planeta 2024. En Victoria se narra la historia de una mujer que vive en el Berlín derrotado después de la Segunda Guerra Mundial. Un chantaje por parte de las fuerzas rusas estacionadas en la ciudad obligará a su protagonista, la Victoria del título, a dejar a su hija y a su hermana para viajar a Estados Unidos, donde tendrá que ejercer como espía soviética. Allí se involucra en un romance con Norton, un capitán estadounidense, mientras descubre que aquella que parecía la sociedad más democrática del mundo tiene por debajo una importante capa de racismo y otras injusticias sociales.

'Victoria' Paloma Sánchez-Garnica Planeta 480 páginas | 22,90 euros

3. 'La isla de la Mujer Dormida', Arturo Pérez-Reverte

Para cerrar el top 3, La isla de la Mujer Dormida, una historia de mar, amor y aventuras en el Egeo durante los años de la Guerra Civil. La novela se sitúa en la primavera de 1937: mientras en España transcurre una guerra, el marino mercante Miguel Jordán Kyriazis es enviado por el bando sublevado para atacar el tráfico naval que desde la Unión Soviética transporta ayuda militar para la República. Según la sinopsis ofrecida por Alfaguara: “En la base de operaciones, una pequeña isla del mar Egeo, la vida del corsario español se cruzará en turbio triángulo con la de los propietarios, el barón Katelios y su esposa: una seductora mujer madura que busca, con fría desesperación, el modo de escapar a su destino”.

'La isla de la Mujer Dormida' Arturo Pérez-Reverte Alfaguara 416 páginas | 21,75 euros

4. 'El niño que perdió la guerra', Julia Navarro

Le sigue otra ficción, en este caso la novela histórica de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, en la que Clotilde, una artista gráfica que dibuja caricaturas para los diarios republicanos, asiste en Madrid a los últimos meses de la Guerra Civil cuando decide mandar a su hijo Pablo a Moscú.

'El niño que perdió la guerra' Julia Navarro Plaza & Janés 640 páginas | 23,65 euros

5. 'La península de las casas vacías', David Uclés

La de Uclés, además de ser la ganadora del Premio Cálamo Libro del Año 2024, es una novela sobre la Guerra Civil en clave de realismo mágico. Según Siruela, su editorial, es una “historia total de la Guerra Civil y de una Iberia agonizante” en la que los anónimos miembros de un clan de olivareros entrelazan sus destinos con los de Alberti y Lorca, con los de Zambrano, Kent, Hemingway y Picasso entre otros tantos. En ella, se narra la descomposición total de una familia, de la deshumanización de un pueblo, la desintegración de un territorio y la creación de una península de casas vacías.

'La península de las casas vacías' David Uclés Siruela 700 páginas | 26 euros

6. 'La vegetariana', Han Kang

La Vegetariana, de Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024. Editada por Penguin, fue la primera novela de la surcoreana en traducirse al inglés y la que la catapultó al ámbito internacional. Galardonada con el Premio Booker Internacional en el año 2016, es la historia de una metamorfosis radical, un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia de la humanidad.

'La vegetariana' Han Kang Traducción Sunme Yoon Penguin 168 páginas | 19,85 euros

7. 'Taming 7' ('Los chicos de Tommen 5'), Chloe Walsh

Se trata de una nueva entrega de este sports romance viral en TikTok. Recomendado por booktokers de todo el mundo, en ella se cuenta la historia de Gerard "Gibsie" Gibson, el gracioso -pero atormentado- de clase, y de Claire Biggs, el prototipo de chica alegre que es, además, la hermana del mejor amigo de Gerard. Claire es la única que conoce realmente los demonios de Gerard.

'Taming 7' ('Los chicos de Tommen 5') Chloe Walsh Traducción Yolanda Casamayor Montena 496 páginas | 18,95 euros

8. 'Invisible', Eloy Moreno

Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera. En las primeras páginas de esta novela juvenil, Moreno escribe desde la voz de su protagonista: “¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder: a veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer”.

'Invisible' Eloy Moreno Nube de Tinta 304 páginas | 15,95 euros

9. 'La asistenta', Freida Mcfadden

La ganadora del Premio Valencia Negra en la categoría Best Novel ocupa el noveno lugar de la lista. Este thriller psicológico viralizado en TikTok habla de la asistenta de los Winchester, que un día decide probarse uno de los vestidos blancos de su jefa, que finalmente la descubre. Se dará cuenta entonces de que la puerta de su habitación solo cierra por fuera, pero los Winchester no saben de lo que esta mujer, incluso estando encerrada, es capaz de hacer.

'La asistenta' Freida McFadden Traducción Carlos Abreu SUMA 344 páginas | 18,91 euros

10. Redes, Eloy Moreno

La lista la cierra Eloy Moreno con la segunda parte de Invisible. La sinopsis ofrecida por Nube de Tinta es breve: “¿Cuántos likes vale tu felicidad?” En ella se narra, a través de los ojos de una adolescente, una historia que se ha convertido en la realidad de muchos: los complejos que acarrean la continua exposición en redes sociales. “Se pasa unas horas más viendo los viajes maravillosos, los cuerpos perfectos y todos los outfits que se prueban cada día los influencers. Y se siente mal porque ella no puede llevar la vida que ve en las redes, sabe que nunca podrá alcanzar una felicidad así”, escribe Moreno.