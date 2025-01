Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

No, no es el presidente de la Junta de Andalucía. Este Juanma Moreno es un guitarrista y bajista de estudio gitano que ha acompañado en el escenario a muchos y variados artistas (Kiki Morente, Lin Cortés, Abraham Mateo, Nathy Peluso, Vanesa Martín, Estopa, Juanito Makandé...), comienza a lanzarse al ruedo con nombre y composiciones propias. Aquí le acompaña, entre otros, el Indio, integrante del grupo granaíno La Plazuela, con su voz, en un tema por tangos que conviven con un espíritu funky no tan habitual en el flamenco. Con un regusto que lleva hacia la Tremendita, Moreno crea un estribillo pegadizo con coros muy agitanados. Si puedes, no te lo pierdas en su concierto en la Sala Villanos de Madrid el próximo 22 de enero.