Irene Escolar: "La crisis del teatro es una verdad instaurada pero que no es real"

Resulta increíble lo fructífero culturalmente que resultó el triste y oscuro periodo de la pandemia del coronavirus. Son incontables la cantidad de proyectos, libros, discos u obras de cualquier otro género que nacieron en las mentes de sus creadores y creadoras durante ese extraño periodo.

Escenario 0, una serie que acaba de reestrenar Filmin, formada por seis éxitos teatrales reimaginados por cineastas de prestigio, también entra en esta clasificación. En este caso, todo empezó con la cancelación de una pieza teatral de Pablo Remón que Bárbara Lennie e Irene Escolar iban a estrenar junto a Carmen Machi en el Teatro Kamikaze. "Empezábamos a ensayar cuando nos confinaron", explica Escolar. "Pronto nos dimos cuenta de que el confinamiento iba para largo y que no teníamos ni idea de cuándo podríamos volver a juntarnos en un teatro. Con ese trasfondo y en ese contexto tan particular, Bárbara y yo nos pusimos a pensar en qué podíamos hacer. Una de las cosas que queríamos hacer desde hacía tiempo era rodar Hermanas [la obra protagonizada por ambas actrices y que constituye el primer episodio de la serie]. Creíamos que era una pieza fácil de rodar y queríamos que, de esta manera, no se perdiera. Entonces pensamos: '¿Y por qué no la grabamos, no como una obra de teatro, sino con un vuelo más cinematográfico? ¿Quién podría hacerlo? ¿De qué manera?' Más tarde dijimos, '¿y por qué solo Hermanas? Hay muchos textos contemporáneos que nos interesan'”.

Irene reconoce que tanto ella como Lennie son dos ávidas espectadoras de teatro y que al pensar en qué otras obras podría sumar al proyecto, la lista se hizo enorme. Finalmente, acabaron sumando a su Hermanas cinco piezas más: Todo el tiempo del mundo, escrita por Pablo Messiez, Vania de Chéjov, reinterpretada por Àlex Rigola, Juicio a una zorra, el rotundo éxito teatral de Miguel del Arco con Carmen Machi, Los mariachis de Pablo Remón y Mammón, escrita y dirigida por Nao Albet y Marcel Borràs.

"Había que elegir seis pero en la lista se quedaron muchas muy interesantes", reconoce Escolar. A partir de entonces, el proyecto continuó reclutando para el mismo a una gran variedad de creadores: directores y directoras de teatro, de cine, equipos técnicos, y los repartos de cada una de las piezas, que llevaban años representándolas, lo que facilitó mucho los rodajes.

"Todo el proyecto se produjo, rodó y postprodujo en tres meses, y cada pieza se rodaba en solo tres días, es una de las particularidades del mismo", apunta Escolar. Los equipos de rodaje de cada una de las obras eran independientes y estuvieron encabezados por directores de la talla de Carla Simón (Vania) y Carlos Marques-Marcet (Todo el tiempo del mundo).

Un nuevo medio que aporta intimidad

"La cámara permitía reimaginar cada una de las obras", explica Escolar, "y añadir una intimidad que es difícil de generar en un teatro. En la sala hay otro tipo de energía, el público y los actores están lejos, puede ser que se te escape alguna parte del texto… Pero nada de eso ocurre con la cámara, que te permite acercarte y ser muy específico con respecto a lo que quieres mostrar".

La actriz pone el ejemplo de Vania. "Inicialmente la habíamos hecho en una caja para cuatro personas. O sea, éramos cuatro actores dentro de una caja y con los espectadores sumábamos un total de 50 personas en todo el espacio. ¿Cómo trasladar eso a la pantalla? Pues fue un proceso muy creativo y muy interesante. Dijimos ‘pues igual todo tiene que ocurrir durante un paseo por el bosque’, como así fue".

¿Es el teatro realmente minoritario?

El proyecto se estrenó inicialmente en 2020 en HBO Europe pero luego desapareció del catálogo de esa plataforma y quedó inaccesible para los espectadores durante varios años. Una situación que resultaba muy frustrante para sus dos impulsoras que, tras recibir la autorización de HBO, decidieron contactar con Filmin para estudiar la posibilidad de que la serie estuviera en esta plataforma.

"Era una pena que no pudiera verse, sobre todo por el enorme esfuerzo que representó para tanta gente", reconoce la actriz. "Por eso es fenomenal que en Filmin nos pusieran todas las facilidades y quisieran tenerlo en su catálogo. Fue muy bonito sentir ese calor y también el de toda la gente que está viéndolo ahora por primera vez. Es de las cosas más especiales que he hecho".

Escolar cuenta que la recepción está siendo muy buena, que tanto a ella como a Lennie les están escribiendo muchas más personas para felicitarlas que cuando el proyecto se estrenó inicialmente en 2020, quizá debido a que el público de la nueva plataforma es algo más afín a la propuesta. No obstante, esta nueva y exitosa vida de Escenario 0 casi obliga a reflexionar respecto a esa supuesta verdad repetida hasta la náusea de que el teatro es algo minoritario.

Si el lector ha intentado hacerse en los últimos años con entradas para ir al teatro en cualquier capital de España, sabrá que la cosa no resulta precisamente sencilla. Estos días, por ejemplo, la Asociación de empresas de teatro de Cataluña (Adetca) ha declarado a 2024 como el mejor año de su historia en número de espectadores, con 3,1 millones solo en Barcelona. Es obvio, por tanto, que el teatro atraviesa una nueva Edad de Oro, seguramente propiciada por la calidad de las propuestas que ocupan nuestros escenarios. "La crisis del teatro es una verdad instaurada pero que no es real", comenta Escolar. "Es como la concepción de que el público no es inteligente. Siempre se está con eso de que 'no, la gente esto no lo va a aguantar', pero cómo que no ¡si la gente es muy inteligente! ¿Por qué nos empeñamos en tratarla de tonta?"

Si sumamos, por tanto, este éxito del teatro en salas, con la gran acogida de Escenario 0 en esta nueva vida, parece evidente que quizá también ha llegado el momento de que el teatro vuelva a televisión. "Creo que la gente todavía habla muchísimo de los Estudio 1", apunta Irene. "Claro que en ese momento era lo único que podían ver en televisión pero, imagínate, el público tenía ocasión de ver en la tele obras de Chejov, Ibsen, Lope, Molière, era otro nivel. Y yo no sé por qué eso no puede seguir acercándose a la gente. Si no les das la opción, pues es imposible saber si la gente está interesada o no. Yo creo firmemente que sí que lo está. Evidentemente no va a ser un público masivo, pero no significa que sea pequeño. Hace menos ruido, pero existe".