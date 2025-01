Bad Bunny actúa por sorpresa en el metro de Nueva York

Bad Bunny está de vuelta. El inicio de 2025 ha estado marcado por el lanzamiento de Debí tirar más fotos, el último álbum del cantante que es, además, un homenaje a su país, Puerto Rico. Para celebrar el estreno, el cantante ha dado un concierto en el metro de Nueva York acompañado por el presentador Jimmy Fallon.

Con barba postiza, peluca y un atuendo con el que estaba irreconocible, el puertorriqueño apareció en un andén del metro de Nueva York para ofrecer a los viajeros un pequeño concierto. Acompañado de algunos músicos, los que se pararon a escuchar pronto se dieron cuenta de que uno de ellos, el que se escondía detrás de la pandereta, era Jimmy Fallon, el popular presentador de televisión.

Un evento organizado por Jimmy Fallon

Los espectadores de The Tonight Show están acostumbrados a este tipo de escenas, ya que el presentador suele organizar este tipo de eventos para presentar a sus próximos invitados. En cuanto los curiosos que se pararon a mirar al grupo descubrieron a Jimmy Fallon, no tardaron en darse cuenta de que quien estaba cantando las nuevas canciones de Debí tirar más fotos era en realidad Bad Bunny, que no tardó en quitarse el disfraz.

El reguetonero apareció en el programa esa misma noche y allí cantó Voy a llevarte pa PR, una de las canciones más escuchadas del disco, en un nuevo homenaje a su país. En el metro, interpretó la canción que lleva el nombre de la ciudad en la que se encontraba: Nuevayol.