Vendrá el teatro de 2025 y tendrá tus ojos: algunas propuestas que, tal vez, estén entre lo mejor del año

Empecemos señalando lo obvio. Esta no es una selección del mejor teatro que veremos en 2025. Entre otras cosas, porque no podemos juzgar lo que aún no hemos visto y, a excepción de algunas piezas que se han estrenado fuera de Madrid, la mayor parte de ellas aún no han comenzado los ensayos. Esta es tan solo una selección de propuestas teatrales que, de entrada, nos parecen interesantes por el asunto que tratan, el equipo artístico que las lleva a escena o por la conversación que dicho espectáculo podría establecer con nosotras. Nada más. Ya veremos, cuando salgamos de los teatros, si merecen que las incluyamos o no en nuestra lista personal de lo mejor que vimos este año que ahora empieza.

Las obras de esta selección, centrada en Madrid, hablan del amor, la amistad, el trabajo, la existencia, la muerte, la capacidad de imaginar o la conciencia de clase, nada que no haya nutrido ya la historia del arte y la ficción, pero lo importante, como siempre, no son los temas, sino desde dónde y cómo se miran. Todas forman parte de una temporada teatral, la 24/25, de la que ya dimos cuenta en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que no se está caracterizando por estar cargada de expectativas de descubrimiento, por el riego o por la experimentación. Una temporada que lleva apostando desde septiembre por el repertorio, los grandes autores y las adaptaciones literarias en programaciones que apelan a la certidumbre y lo seguro, algo que se suele traducir en éxito de taquilla pero que no renueva públicos ni lenguajes. En los próximos meses veremos en escena novelas de Luis Martín Santos, Luisa Carnés, Carmen Martín Gaite o Virginia Woolf, textos de Buero Vallejo o Arniches, pero muy poca autoría y creación contemporánea. De artes vivas, ni hablamos. Del desprecio a su público y sus creadores, tampoco.

He aquí una selección de más de una docena de espectáculos que ojalá estén entre lo mejor que veremos en Madrid este 2025, ordenados por fecha de estreno.

'La luz de un lago' La compañía formada por Tanya Beyeler y Pablo Gisbert llega a Madrid, tras su estreno en el Festival Grec y su paso por el TNT y Temporada Alta, con esta pieza que “habla del amor, el trabajo y la violencia en un mundo que colapsa visualmente entre espejismos, trampantojos y alucinaciones”. Con un espacio sonoro apabullante y su habitual texto proyectado en led, El Conde construye una historia hermosa y contemplativa en la que sigue investigando sobre las posibilidades del lenguaje escénico. La luz de un lago es una película que no veremos en escena, construida como una imagen interior a partir de palabras y de historias “que no tienen relación entre sí, historias que son una sucesión de casualidades, que aparecen y desaparecen, que están unas dentro de otras y no tienen principio ni final”. Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, del 23 al 26 de enero.

'La luz de un lago'. / Mila Ercoli

'Córdoba, Rodrigues y Charmatz' También en Conde Duque, e incluidas en la última programación diseñada por Natalia Álvarez Simó tras ser sustituida por Jorge Volpi, destacan varias propuestas de danza, terreno que en los últimos tiempos nos está dando más alegrías que el teatro: la nueva pieza de Elena Córdoba, El idiota, inspirada en el texto homónimo de la filósofa María Zambrano, en la que comparte escenario con Clara Pampyn y Luz Prado (6 y 7 de febrero); Encantado, de la brasileña Lia Rodrigues, una de las creadoras más sobrecogedoras e impactantes de la danza contemporánea actual (13 y 14 de febrero), y el foco dedicado al bailarín y coreógrafo francés Boris Charmatz con dos piezas: (untitled) (2000), de Tino Sehgal, en la que participa como intérprete (22 de febrero), y SOMNOLE, un solo que Charmatz interpreta al tiempo que genera un música a partir de silbidos (20 de febrero).

'Tre modi per non morire (Tres maneras de no morir)' Toni Servillo (La gran belleza, Il divo, Gomorra) llega a Madrid con este espectáculo de Giuseppe Montesano a partir de textos de Baudelaire, Dante y los clásicos griegos en torno a la belleza, la filosofía, la resistencia o la injusticia. Una lectura escenificada con Servillo solo en escena en un espectáculo que busca ser “un antídoto contra la parálisis del pensamiento”. Teatro de La Comedia, CNTC, del 23 al 26 de enero.

Toni Servillo en 'Tre modi per non morire'. / Masiar Pasquali

'Songs for the bitch witch women' La creadora Mariona Naudin toma como punto de partida el caso de Ana Orantes, asesinada por su exmarido después de denunciar en televisión sus 40 años de maltrato y abusos, para llevar a escena una pieza que no solo rinde homenaje a su figura, sino que cuestiona y subvierte el relato mediático de la violencia, construyendo un espacio entre el limbo y el infierno, entre el plató de televisión y el cabaret grotesco. En escena, “dos presentadores cuñados y desagradables” en una pieza que revisita la tele de los 90 y que, entre otras cosas, pone sobre la mesa “el castigo que han sufrido y sufren las mujeres cuya voz conquista el espacio público”. Explica Naudin a este diario: “Es un show irreverente que va más allá de Ana Orantes y que habla de cómo lo mediático manipula todos estos testimonios de dolor y los utiliza para generar audiencia. No queremos estar guapas —vamos vestidas con una media en la cabeza y un traje azul barato— y la obra tiene un aire de impunidad y de gamberrada que me parece algo muy necesario porque estamos en un ambiente de mucho decoro en el terreno formal y estético, pero también en el plano de las ideas. Y aquí no hay solo una, hay muchas, pero sí hay algo muy claro de querer conducir al espectador a un lugar de mucha risa, pero una risa muy incómoda”. En escena, la propia Naudin, que firma la idea y dirección de la pieza, y María García Vera, con la que también comparte la compañía Los Detectives. Teatros del Canal, del 30 de enero al 1 de febrero.

'Songs for the bitch witch women'. / Alessia Bombaci

'Los nuestros' Si en Los pálidos Lucía Carballal radiografió el universo de los guionistas de televisión y en La fortaleza fijó su mirada en la herencia recibida y la figura paterna, en su nueva pieza, Los nuestros, la dramaturga y directora explora la idea de familia. Lo hace a partir de los vínculos entre los miembros de una familia de origen sefardí que regresa a España en los años 60 desde Marruecos. Carballal explica a este diario las razones de su elección: “Me interesa esa idea por la percepción que empezamos a tener de la familia de origen o biológica como algo que forma parte de una sensibilidad que estamos dejando atrás porque el discurso contemporáneo está poniendo más el foco en la familia elegida, en los amigos, esa nueva familia que uno puede diseñar su antojo. La pregunta es dónde queda la familia entonces y si aún puede ser un lugar de aprendizaje y de revelaciones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los otros, más allá de esta política de la decisión y la elección tan contemporánea. En Los nuestros nos preguntamos, en el fondo, qué significa la desaparición de una manera de relacionarnos y cómo seguir juntos a partir de ahora”. En el reparto, Marina Fantini, Manuela Paso o Miki Esparbé. Teatro Valle-Inclán, CDN, del 21 de febrero al 6 de abril.

'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' Rakel Camacho versiona y dirige el clásico de Fassbinder, una historia de (des)amor, crueldad y lucha de clases en torno a la tortuosa relación entre una diseñadora de éxito y una joven oportunista de origen humilde. Camacho explica a este diario que en su puesta en escena tendrá mucha presencia la idea de “espejo social, cómo todos somos el reflejo de los otros y todos nos reflejamos en los demás” en una historia que “parte del desgarro para llegar a una especie de sanación y renacimiento”, al tiempo que retrata “una sociedad cruel en la que la frialdad, la hipocresía y la ausencia de comunicación lo impregnan todo, una sociedad liderada por la pulsión del sexo y el dinero, con personajes llenos de contradicciones y en la que aquellos con menos recursos son los que tienen menos escrúpulos y son más libres y, por ello, pueden ser crueles”. En el reparto, Aura Garrido, Celia Freijeiro, Julia Monje, María Luisa San José y Ana Torrent. Nave 10 Matadero, del 28 de marzo al 20 de abril.

Ana Torrent y Aura Garrido, en 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'. / JAVIER NADAL

'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' María Velasco tunea el verso de Cesare Pavese, ‘vendrá la muerte y tendrá tus ojos’ en su nueva pieza tras Primera sangre, una historia sobre violencia sexual en la infancia por la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática. La directora y dramaturga propone en su nueva obra una historia sobre “la agonía de Eros y la crisis de la heterosexualidad como gran relato”, una pieza que gira en torno al amor en la madurez, entendido como “un objeto no identificado, una experiencia sobrenatural de ciencia ficción con un realismo, como decía Ursula K. Le Guin, más allá de la realidad que conocemos”. Velasco adelanta que, además, su nuevo montaje aborda también “la necesidad de rescatar la utopía, empezando por lo personal y lo cotidiano”. En escena, la actriz, creadora, docente y comisaria argentina Maricel Álvarez, miembro del colectivo escénico La Columna Durruti e intérprete de películas como Biutiful, de González Iñárritu o Prenez soin de vous, de Sophie Calle. Nave 10 Matadero, del 24 de abril al 11 de mayo.

María Velasco dirige 'Vendran los alienigenas y tendran tus ojos'. / CARLOS LUQUE

'La Patética' Debutó en el Real con la puesta en escena de Rigoletto y reestrenó Jauría con un nuevo elenco, pero Miguel del Arco lleva desde 2019 sin estrenar y dirigir un texto propio. Lo hará con La Patética, una obra que empezó a gestarse tras la muerte de su padre en la que llevará a escena “el viaje enajenado” de un director de orquesta llamado Pedro Berruel, de 53 años, que se está muriendo y se empeña en dirigir la Sinfonía Nº 6 de Tchaikovsky. Aunque la muerte sea el asunto central de la historia, Del Arco aclara que se trata de una comedia en torno a “los delirios hilarantes de un hombre que se revuelve ante la tragedia de su propia extinción”. En escena, Inma Cuevas, Israel Elejalde, Francisco Reyes o Jesús Noguero. Teatro Valle-Inclán, CDN, del 30 de abril al 15 de junio.

'Los brutos' Guionista de series como La Ruta, Nos vemos en otra vida o La Valla, Roberto Martín Maiztegui debutó en la escritura teatral junto a Pablo Remón en Sueños y visiones de Rodrigo Rato. Ahora se estrena en la dirección con un texto propio, Los brutos, en el que explora su propio mundo, el de los guionistas: “Los brutos es la historia de un guionista de éxito que ha ascendido socialmente y vive una vida cómoda y sofisticada, pero también algo artificial, no solo por las cosas que escribe sino porque en su nueva vida se ha alejado de todo aquello que le pertenecía —el barrio donde se crio, sus amigos, su novia, su familia—, un mundo entero que ya no existe pero que él está dispuesto a poner en pie, aunque sea en la ficción, porque Los Brutos cuenta su ascenso social del personaje, el descubrimiento de su vocación y cómo la escritura le hace alejarse de toda la gente que le rodeaba en su juventud, pero a la vez es la fórmula que él encuentra para no perderlo del todo”. Explica Martín Maiztegui a El Periódico de España que en Los brutos están el paso del tiempo o la ambición, pero en el fondo es “una historia sobre la importancia de la imaginación para diseñar nuestras propias vidas y, de hecho, la obra vincula la imaginación con la clase social: en determinados entornos, el mero hecho de imaginar que puedes salir de ahí, ser una persona distinta y dedicarte al cine, a la escritura o al arte, ya es un paso tremendo. Al frente del reparto, Ángela Boix y Francesco Carril. Teatro Valle-Inclán, CDN, del 7 de mayo al 15 de junio.

Gonzalo Cunill en 'Un sublime error'. / Cedida

'Un sublime error' Estrenada en el Heartbreak Hotel, espacio de Àlex Rigola en Barcelona, Un sublime error es un monólogo dirigido por Jan Lauwers (Needcompany) e interpretado por ese actor enorme y magnético que es Gonzalo Cunill, habitual en los trabajos de Rodrigo García o el propio Rigola. Una obra sobre la amistad y la perplejidad de estar en el mundo que, dice Lauwers, habla “de la duda de un artista que no ha conseguido ser frío como el hielo cuando crea, sino que siempre ha querido ser querido”. Teatro de La Abadía, del 8 al 18 de mayo.

Nathalie Poza y Pablo Derqui protagonizan 'Un tranvía llamado deseo'. / CEDIDA